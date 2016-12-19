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Başkan Gökçek’ten provokasyon uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ terör örgütünün son zamanlarda halkı sokağa davet ederek, eylem yapmaları için kışkırttığına dikkat çekerek, “FETÖ ve avanelerinin provokasyonuna gelmeyeceğiz” dedi.

Başkan Gökçekten provokasyon uyarısı

19 Aralık 2016 11:53

Takipçilerine Twitter hesabından seslenen Başkan Gökçek, 15 Temmuz gecesi halkı sokaklardan uzak tutmaya çalışan, son günlerde ise sokağa davet eden FETÖ’cülerin oyununa gelmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Zıt görüşteki 2 grubun 2 ayrı gösterisine de katılan aynı kişiye ait, “Hem PKK’lı, hem ülkücü” başlıklı fotoğrafı da paylaşan Gökçek, “Sokaklarda bunun gibi binlerce ajan cirit atıyor. Eğer dikkatli olmazsanız, kendinizi bir provokasyonun içinde bulabilirsiniz!” dedi. Başkan Gökçek, şu tweet'leri attı:
“FETÖ'cüler darbe günü herkes evden çıkmasın diyordu... Aynı FETÖ’cüler bugün sokağa davet ediyor... Oyuna gelmeyeceğiz”

“Eğer dikkatli olmazsak, hem solcu (!), hem ülkücü (!) olan provokatörlerin oyuncağı oluruz. FETÖ avanelerinin provokasyonuna gelmeyeceğiz”

Bahçeli’nin uyarısını da paylaştı

Başkan Gökçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “İçimiz yansa da provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz” ifadelerinin yer aldığı “milli birlik” çağrı metni ile yurdun dört bir yanındaki teröre karşı birlik eylemlerinin fotoğraflarını da “Yüksekova, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır’da terör tel'in edildi... Elhamdülillah... Nerden nereye” ifadeleriyle paylaştı. 


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