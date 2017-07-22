Başkan Gökçek’ten, Sinan Akçıl’a destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Hayrabolu Belediyesi tarafından, 15 Temmuz ile ilgili paylaşımı nedeniyle 10 Ağustos'ta vereceği konseri iptal edilen Sanatçı Sinan Akçıl’a, Twitter’dan destek oldu. Gökçek, konuyla ilgili haberi takipçileriyle paylaşarak, “Böyle yobazlık olmaz. Sinan Akçıl, 15 Temmuz’da bayrak açtı diye CHP'li Belediye, Sinan'ın konserini iptal etmiş” dedi.

Başkan Gökçek, “Aldırma Sinan. Bu FETO destekçileri, seçimde halka hesabını verecektir. 7. Ankara Festivali'nde Ankaralılar seni dinlerken gururlanacaktır” diyerek, sanatçıyı, Başkent'te 29 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 7. Büyük Ankara Festivali’ne davet etti.

Sanatçı Akçıl da Başkan Gökçek'in kendisiyle ilgili tweet'ini retweet'leyerek, "Teşekkürler ve sevgiler Başkanım" tweet'ini attı.

Gökçek'in paylaştığı haberde, sanatçı Sinan Akçıl, Hayrabolu Belediyesi'nin kararının tamamen siyasi olduğunu belirterek, "Sebep, çok ama çok ilginç; 15 Temmuz videosu ile bayrağımın ve halkımın yanında olmuş olmam. Bu zihniyetteki Belediye'yi kınıyorum. Benim 1 konserim iptal olur ve konusu bile olmaz, bu yaz yoğunluğunda ama yaşasaydı eğer, Atatürk, kendi demokratik ışığıyla böyle bir sansürlemeye ne derdi acaba?" dedi.

Akçıl, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan paylaştığı videoda, İstiklal Marşı'nın "Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizesini okuyarak, "15 Temmuz bir daha yaşanmasın diye bir olalım, birlik olalım. İşte o zaman bize hiçbir şey olmaz" mesajını vermişti. Akçıl, 15 Temmuz'da ayrıca şu mesajları paylaşmıştı:

-“15 Temmuz, kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen şehitlerimize selam, simge olsun."

-"Geçen sene bugün 18 saat sonra kalkışmaya kalkacaklardı. Şu anda bu cenneti nasıl karanlığa gömeceklerini konuşuyorlardı."

-"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Allah güzel ülkemizi korusun, muhteşem bir gün geçirdik, cennete selam olsun, şehitlerimize minnet olsun, her yer kırmızı-beyaz olsun."