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Başkan Gücek’ten İHA’ya teşekkür plaketi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğrenci Konseyi Başkanı Süleyman Gücek tarafından, konsey çalışmalarında sağladığı desteklerden dolayı İhlas Haber Ajansı’na (İHA) teşekkür plaketi verildi.


25 Kasım 2016 12:42

Gücek ve yönetimi bu ay sona erecek görev süreleri nedeniyle basın mensupları ile bir veda toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Gücek, konsey çalışmalarında kendisine ve yönetimine haber konusunda destek veren medya kuruluşları ve temsilcilerine teşekkür etti. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek seçimlerde aday olmayacağını ifade eden Gücek, yeni belirlenecek yönetimi de şimdiden başarılar diledi. Görevdeyken üniversitenin gelişmesi ve öğrencilerin sorunlarının çözümü noktasında bir çok çalışma yaptıklarını hatırlatan Gücek, bazı yarım kalan projelerinde yeni seçilecek yönetim tarafından devam ettirileceğine inandığını söyledi.
Gücek konuşmasının ardından kendine destek veren medya kuruluşlarının temsilcilerine plaketlerini takdim etti. Etkinlikte İHA Afyonkarahisar İl Temsilcisi Gökten Ceylan’a da Gücek tarafından teşekkür plaketi verildi. 


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