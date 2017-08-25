Başkan Hasan Akgün: '30 Ağustos, şanlı Türk tarihinin dönüm noktasıdır'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında,"30 Ağustos, Türk milletinin kurtuluş ve özgürlük inancının, azminin zaferidir. 30 Ağustos, Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı zaferlerin bağımsızlıkla taçlandırıldığı gündür" dedi.

“Cumhuriyetimizin en önemli aşamasıdır”

Başkan Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi:

"26 Ağustos günü başlayıp Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasında ordumuzun 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. 30 Ağustos'ta din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Anadolu'nun kahraman evlatları işgalci düşmanı ve işbirlikçilerini vatan topraklarından atmış, bağımsızlığımıza göz dikenlere gereken cevabı vermiştir. Mondros Mütarekesi'yle başlatılan ve Sevr Antlaşması'yla gerçekleştirildiği zannedilen Türk milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarihten silmek isteyen zihniyete karşı, milletimizin maddi ve manevi bütün güç kaynaklarını seferber ederek kazandığı bu büyük zaferler Atatürk'ün ifadesi ile tek bir amaca yönelikti. Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak! Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de bozmak isteyen şer güçlere karşı 95 yıl önce nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz, edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizin kanıyla yazdığımız, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bu büyük zaferi bizlere yaşatan başta ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”