Başkan Hazinedar, 1 günlüğüne kardeş şehir belediye başkanına koltuğunu bırakıyor

Kardeş şehir protokolü kapsamında yapılacak olan bu değişim programında belediye başkanları farklı kültürleri, yönetim sistemlerini tanıyarak, farkındalığın artmasına katkıda bulunması öngörülüyor.

Beşiktaş Belediyesi, dostluk ve kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor. Daha önce Almanya’nın Herne şehriyle kardeş şehir protokolü imzalayan Beşiktaş Belediyesi bu seferde Romanya’nın Braila şehriyle kardeş şehir protokolü imzalayarak barış köprülerini pekiştirmeyi amaçlıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Av.Murat Hazinedar görevini yarın bir günlüğüne Romanya’nın Braila şehri Belediye Başkanı Viorel Marian Dragomir’e devredecek. Kardeş şehir protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen "Başkanlar Değişim Programı" iki kenti vatandaşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde de önemli bir adım olacak.

"Mayor Exchange Programı", Belediye Başkanları arasında görev değişimi hedefleyen uluslararası empati programıdır. Farklı ülkelerdeki belediye başkanlarının karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan Başkanlar Değişim Programı ile ülkelerarası empati artırmak amaçlanıyor.