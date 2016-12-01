İstanbul Sarıyer'de dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Erdal Tosun gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camii’nde düzenlenen törene katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar gözyaşlarına hakim olamadı.

"Türkiye büyük bir değerini yitirdi" diyen Hazinedar, "Kendisini çok severdim, sanat adına büyük bir kayıp" dedi.

Başkan Hazinedar, Tosun’a çarpan aracın Beşiktaş Belediyesine ait olduğuna yönelik iddialara da cevap verdi. Hazinedar, aracın da şoförün de ihale kapsamında belediyeye hizmet veren taşeron bir firmaya ait olduğunu söyledi. Başkan Hazinedar aileye de taziyelerini iletti.