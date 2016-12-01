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Başkan Hazinedar, Erdal Tosun’un cenaze törenine katıldı

Ünlü oyuncu Erdal Tosun'un cenaze törenine katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, "Türkiye büyük bir değerini yitirdi" dedi.


01 Aralık 2016 16:48

İstanbul Sarıyer'de dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Erdal Tosun gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camii’nde düzenlenen törene katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar gözyaşlarına hakim olamadı.

"Türkiye büyük bir değerini yitirdi" diyen Hazinedar, "Kendisini çok severdim, sanat adına büyük bir kayıp" dedi.
Başkan Hazinedar, Tosun’a çarpan aracın Beşiktaş Belediyesine ait olduğuna yönelik iddialara da cevap verdi. Hazinedar, aracın da şoförün de ihale kapsamında belediyeye hizmet veren taşeron bir firmaya ait olduğunu söyledi. Başkan Hazinedar aileye de taziyelerini iletti. 

Etiketler: erdal tosun, murat hazinedar


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