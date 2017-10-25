Başkan Hazinedar o çiftin nikahını Vodafone Park'ta kıyacak

Beşiktaş Belediyesi 16 yıldır kanser tedavisi gören, bu süreçte maddi sıkıntıya düşen Yeşim Gökyar Kazan ve eşi Orhan Kazan’a yardım eli uzattı. Çocuk yaştan beri cilt kanseriyle mücadele veren Yeşim Gökyar Kazan ve ailesine destek veren Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, genç kadının kanser tedavisi masraflarını üstlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftin tüp bebek tedavisi için gerekli olan tedavilerinin de karşılanacağını belirten Başkan Hazinedar, aşkları ve mücadelesiyle herkese örnek olan Kazan çiftinin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a STK üyeleri ve aile yakınları eşlik etti.

Ziyarette doğum günü sürprizi

Yeşim Kazan’ın tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar daha sonra aile yakınlarıyla sohbet etti. Ziyaret sırasında Yeşim Kazan'ın eşi Orhan Kazan’ın doğum gününü kutladı. Çiftin bu mutluluğuna ortak olan Başkan Hazinedar hatıra fotoğrafı da çektirmeyi de ihmal etmedi. Kazan çiftinin hem tedavi masraflarını hem de tüp bebek tedavisi süreci ve sonrasında olacak tetkiklerin karşılanacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar genç çifte mutluluklar diledi. Çiftin ikinci kez kıyılacak olan nikahlarıyla ilgili konuşan Murat Hazinedar, nikahın Vodafone Park stadında kıyılacağını ve nikah şahidinin de Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın olacağı müjdesini verdi.

“Evliliklerini daha değerli kılacak bir çocuk istiyorlar”

Yaşanan olumsuzluklara rağmen sevgiyle birbirine bağlanan insanların her şeyin üstesinden geleceğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Hepimizin bir şekilde çevresinde olan kanserin, çözüm noktasında da çok ciddi maliyet içermesi ve tedavisinin uzun yıllar sürmesi çok büyük ekonomik zorluğa sebep oluyor. Kanser hastalığı her yerde var ama Yeşim’in çok uzun yıllardır, çocuk yaşından itibaren yaşadığı bu hastalığa göğüs germesi ve mücadelesi çok değerli. Tüm bu yaşananlara rağmen bu aşkın tüm olumsuzluklara rağmen ve Orhan’ın bütün çevresinin telkinlerine rağmen bu sevgiye sarılmaları çok önemliydi. Şimdi bu sevgiye ek olarak tedavisi de eklenecek ve evliliklerini daha değerli kılacak bir çocuk istiyorlar. İnşallah hayırlı evlatlar yetiştirirler, Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.

"Bu benim en büyük hayalimdi"

Hayallerinin gerçekleştiğini söyleyen ve uzun yıllardır kanser tedavisi gören Yeşim Kazan ise, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bu benim en büyük hayalimdi. Ben nikahımı başkanıma kıydırmak istiyordum hatta eşimle de bu durumu paylaşmıştım ancak eşim benimle dalga geçmişti. Şimdi ise çifte nikah kıyacağız üstelik Beşiktaş stadında. Rabbim bunu bana nasip etti. Bu başkanımız sayesinde oldu, inşallah ikinci nikahımı Beşiktaş stadında başkanımla birlikte kıyacağız. Diğer dileğim de bebek sahibi olmaktı, bu inşallah başkanımız sayesinde olacak, Allah emeği geçen herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.

Ufuk Kıvık

