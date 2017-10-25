Diğer
Kategoriler

Başkan Hazinedar o çiftin nikahını Vodafone Park'ta kıyacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 16 yıldır kanser tedavisi gören Yeşim Gökyar Kazan ve eşine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Aşkları ve yaşam mücadeleleriyle herkese örnek olan çiftin, kıyılacak olan ikinci nikahlarının Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın şahitliğiyle gerçekleştireceklerini belirten Başkan Hazinedar, kanser hastası genç kadının tedavi ve tüp bebek masraflarını karşılayacaklarını söyledi.

Başkan Hazinedar o çiftin nikahını Vodafone Parkta kıyacak

25 Ekim 2017 10:09

Beşiktaş Belediyesi 16 yıldır kanser tedavisi gören, bu süreçte maddi sıkıntıya düşen Yeşim Gökyar Kazan ve eşi Orhan Kazan’a yardım eli uzattı. Çocuk yaştan beri cilt kanseriyle mücadele veren Yeşim Gökyar Kazan ve ailesine destek veren Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, genç kadının kanser tedavisi masraflarını üstlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftin tüp bebek tedavisi için gerekli olan tedavilerinin de karşılanacağını belirten Başkan Hazinedar, aşkları ve mücadelesiyle herkese örnek olan Kazan çiftinin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a STK üyeleri ve aile yakınları eşlik etti.

Ziyarette doğum günü sürprizi

Yeşim Kazan’ın tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar daha sonra aile yakınlarıyla sohbet etti. Ziyaret sırasında Yeşim Kazan'ın eşi Orhan Kazan’ın doğum gününü kutladı. Çiftin bu mutluluğuna ortak olan Başkan Hazinedar hatıra fotoğrafı da çektirmeyi de ihmal etmedi. Kazan çiftinin hem tedavi masraflarını hem de tüp bebek tedavisi süreci ve sonrasında olacak tetkiklerin karşılanacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar genç çifte mutluluklar diledi. Çiftin ikinci kez kıyılacak olan nikahlarıyla ilgili konuşan Murat Hazinedar, nikahın Vodafone Park stadında kıyılacağını ve nikah şahidinin de Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın olacağı müjdesini verdi.

“Evliliklerini daha değerli kılacak bir çocuk istiyorlar”

Yaşanan olumsuzluklara rağmen sevgiyle birbirine bağlanan insanların her şeyin üstesinden geleceğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Hepimizin bir şekilde çevresinde olan kanserin, çözüm noktasında da çok ciddi maliyet içermesi ve tedavisinin uzun yıllar sürmesi çok büyük ekonomik zorluğa sebep oluyor. Kanser hastalığı her yerde var ama Yeşim’in çok uzun yıllardır, çocuk yaşından itibaren yaşadığı bu hastalığa göğüs germesi ve mücadelesi çok değerli. Tüm bu yaşananlara rağmen bu aşkın tüm olumsuzluklara rağmen ve Orhan’ın bütün çevresinin telkinlerine rağmen bu sevgiye sarılmaları çok önemliydi. Şimdi bu sevgiye ek olarak tedavisi de eklenecek ve evliliklerini daha değerli kılacak bir çocuk istiyorlar. İnşallah hayırlı evlatlar yetiştirirler, Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.

"Bu benim en büyük hayalimdi"

Hayallerinin gerçekleştiğini söyleyen ve uzun yıllardır kanser tedavisi gören Yeşim Kazan ise, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bu benim en büyük hayalimdi. Ben nikahımı başkanıma kıydırmak istiyordum hatta eşimle de bu durumu paylaşmıştım ancak eşim benimle dalga geçmişti. Şimdi ise çifte nikah kıyacağız üstelik Beşiktaş stadında. Rabbim bunu bana nasip etti. Bu başkanımız sayesinde oldu, inşallah ikinci nikahımı Beşiktaş stadında başkanımla birlikte kıyacağız. Diğer dileğim de bebek sahibi olmaktı, bu inşallah başkanımız sayesinde olacak, Allah emeği geçen herkesten razı olsun” şeklinde konuştu. 

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: murat hazinedar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç