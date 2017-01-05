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Başkan Işık'tan çat kapı kahvehane ziyareti

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Şirintepe Mahallesi Siteler mevkiinde kahvehane ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Işık, vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalarla ilgili soruları yanıtladı.

Başkan Işıktan çat kapı kahvehane ziyareti

05 Ocak 2017 13:13

Siteler bölgesi sakinleriyle sohbet eden Başkan Işık, bölge ile ilgili planlanan çalışmalarda yaşanan gecikme ile ilgili, "Öncelikle ben buradaki çalışmayı aksattığımız için özür diliyorum. Normal şartlarda Kırlar mevkii ile birlikte buraya da başlamayı düşünüyorduk ama, Kırlar mevkiinde ciddi anlamda sıkıntılar vardı. Neredeyse yollarını altyapı ve üstyapı eksikleriyle sıfırdan yaptık. Bu da bizim yaz sürecini komple Kırlar mevkiinde geçirmemize neden oldu" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların belirli bölgelere yoğunlaştığı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Işık; "Öyle bir şey olamaz, Biga’da dokunmadığımız, çalışma ve düzenleme yapmadığımız yer yok. Kırlar Mevkii’nde süreç tahminimizden fazla zamanımızı aldığı için bu bölgedeki çalışmalarımızda takvim gecikti. En kısa zamanda bu bölgede de ekiplerimiz çalışmaya başlayacak" dedi.

Başkan Işık hem mahalle sakinlerini dinlerken, hem de sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu. Başkan Işık, “Tabakhaneler ile ilgili çalışmamız var. Bu bir süreç meselesi. Artık orada da eskisi kadar randımanlı çalışma yok. 18 tane tabakçı var. Onların da 3 tanesi sürekli çalışıyor. Geri kalanı dönem dönem çalışıyorlar. Çarşı merkezinde belli bölümlere bu uygulamayı yaptık. Bunları genelde TEDAŞ yapıyor ama onların yapmadığı yerleri biz yapıyoruz, burasını da TEDAŞ 'biz yapamayız' derse; biz aydınlatmaları düzenleyip yer altına alacağız. Bizim buraya kadar getirdiğimiz yağmur suyu hattı, kanalizasyon hatları ile yağmur suyu hatları birbirleri ile aynı tesisler değil. Biz buraya onu bağlarsak buralarda koku yapar. Çünkü kanalizasyon kapalı sistem, yağmur suyu açık sistem. Biz yılbaşından önce bunun için görüşmeler yaptık. Dereye bu sistemi bağlatacağız. 2017 yılı içerisindeki programa aldırdık. Yağmur suyunu dereye bağladığımız zaman da su baskınları olmayacak artık.

Bir de buralarda daha önce, kanalizasyon hatlarına bağlamışlar yağmur suyu hatlarını. Bu sefer her yağmur yağdığında oradan tepiyor, en alçak yerden taşıyor. Bu yolları düzenlemek için kazdığımız zaman hatları da düzenleyeceğiz. Ondan sonra da böyle bir problem kalmayacak” dedi. 

Safiye Tarı

Etiketler: İsmail Işık


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