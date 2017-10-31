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Başkan Kamil Saraçoğlu: '2 yıl süren çalışmalar sonrasında başardık'

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya'nın, 2 yıl süren çalışmalar sonucu 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmeyi başardığını açıkladı.

Başkan Kamil Saraçoğlu: 2 yıl süren çalışmalar sonrasında başardık

31 Ekim 2017 21:57

Kütahya'da 400'ün üzerinde sanat ve zanaat atölyesinde 4 binden fazla sanatçı ve zanaatkarın çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Çok uzun zorlu bir süreç atlattık, ama çok şükür istediğimizi aldık. Artık Kütahya çiniyi dünyaya tanıtacak ve satacak. Artık dünya da çini dendiğinde herkes Kütahya’dan bahsedecek ve görmek için buraya gelecekler. Ben bu süreçte emeği geçen Kütahya valimize, milletvekillerimize ve Zafer Kalkınma Ajansı personellerine çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi, Türkiye de sadece Gastronomi dalında Gaziantep Şehrinin bulunduğu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Kütahya ilk başvurusunda çini dalında girmeyi başardı" ifadelerini kullandı

Hüseyin Efe
 

 

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