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Başkan Kamil Saraçoğlu: 'Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyetini esir alamaz'

Kütahya Belediye Başkanı kamil Saraçoğlu, hiçbir terör terör örgütünün asla Türkiye’ye diz çökmeyeceğini ifade etti.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyetini esir alamaz

16 Temmuz 2017 10:50

Zafer Meydanındaki Demokrasi nöbetinde konuşan Başkan Saraçoğlu, “Sözlerimin Hemen Başında 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tedavileri halen devam eden gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün 15 Temmuz’daki şanlı direnişimizi anıyoruz. 15 Temmuz denilince hem hain bir darbe ve işgal girişimini, hem de bu milletin o kutlu direnişini, o asil kıyamını hatırlıyoruz. Hatırlayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Adı sanı ne olursa olsun, hangi ideolojiden, hangi kaynaktan beslenirse beslensin, terör örgütlerinin birbirinden farkının olmadığını vurgulayacağız. FETÖ’nün de, PKK’nın da, DEAŞ’ın da DHKP-C’NİN de karşısında olacağız. Batı’nın Ortadoğu diye tabir ettiği bu bölgede para baronları güçlü bir Türkiye istemiyor. Türkiye, Osmanlı’dan beri onların gözünde hep oyuncuydu. Ne zaman oyun kuran olmaya başladık, o zaman bize dur demek istediler. 15 Temmuz gecesi hangi ülkelerin askerlerinin işgal için beklediğini artık bilmeyen kalmamıştır. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız” şeklinde konuştu.  

Hüseyin Efe


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