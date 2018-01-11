Başkan Karadeniz görme engelli vatandaşları ağırladı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, görme engelliler için pek çok ayrıcalık ve kolaylık sağlayan Küçükçekmece Belediye Binasında görme engelli vatandaşları ağırladı. Görme engelli vatandaşlarla makamında bir araya gelene Başkan Karadeniz, engelli bireylerin ilçede yaşadığı sorunlarla ilgili taleplerini dinledi ardından ilgili birimlere sorunların çözümüne ilişkin talimatlar verdi. Engellilerin talepleriyle ilgili talimatlar verdi.

"Onlara daha saygılı bir şehir kurmamız gerekiyor "

Görme engelli vatandaşların hayat şartlarının zor olduğunu ve onların hayatını kolaylaştırmak için sorumluluk üstlendiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ”Onların dünyasını biraz olsun ışıklandırabilmek için onlara daha saygılı bir şehir kurmamız gerekiyor , Bunda belediye başkanlarının önemli bir rolü var.Engellilere uygun kaldırımlar yapsak bile o kaldırımların işgal altında olmasına engel olamıyoruz. Esnafımızın daha duyarlı olması lazım. Kaldırımları bir park olarak gören vatandaşlarımızın daha duyarlı olması lazım. Konu sadece görme engelli vatandaşlarımız değil, Her bireyin, her canlının bir yaşam hakkı var. Yaşam hakkına dikkat ederek kurmuş olduğumuz dünya, en güzel dünya olacak” dedi.

İlçede yaşadıkların sorunları Başkan Karadeniz’e ilettiklerini belirten Görme engelli Ali Biçer, ”Küçükçekmece Belediyesi engelli vatandaşların çok rahat hareket edebileceği bir alan. Yerlerde görme engelliler için sarı çizgiler, asansörde Braille alfabesi ve sesli uyarı sistemi var. Dilerim ki, bütün ilçelerin belediyeleri engelliler için duyarlı olur” diye konuştu.

4 buçuk, 5 yıldır ilçede ikamet ettiklerini söyleyen Yurdagül Biçer ise ”Evlendikten sonra geldik. Küçükçekmece’de çok farklı mekanları tanımaya çalışıyoruz kendimizce. Özellikle ilk zamanlar tanımadığımız yerlerin çok olması sıkıntı oluyordu. Daha ulaşılabilir, yaşanabilir ve erişebilir bir ilçe istediğimiz için buradayız. Daha ulaşılabilir, erişebilir ve yaşanabilir bir belediye binamız var. Kendimizi ifade edebileceğimiz ortamlar oluşturuluyor” ifadelerini konuştu.

Engellilerin etkin bir şekilde hizmet alabileceği yeni düzenlemelerle dikkat çeken belediye binası, asansörlerde Braille alfabesi ve özel sesli uyarı sistemleri görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmasının yanı sıra vatandaşlarda da konuyla ilgili farkındalık oluşturuyor. Engelliler için her türlü detayın dikkate alındığı binada, asansör kapılarının kapanması da uzun süreli olarak ayarlanırken, bina içinde sarı kabartmalı bantlar, görme engellilerin ulaşımını kolaylaştırıyor.

Öte yandan, Başkan Karadeniz, ziyaret sonrası görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye etti.

Mehmet Başa - Hülya Keklik

