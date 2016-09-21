Küçükçekmece Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi’nde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında bir anma programı düzenlendi. Programa Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende, vatan ve millet uğruna canını ortaya koyan gazi ve şehitlerimiz, kahramanlık türküleri ve şiirlerle anıldı.

“İlçemizde 4 şehit, 19 gazimiz var”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine vefa gösterelim. Geleceğimiz olan siz değerli gençlerin bir ekip oluşturup, ilçemizdeki şehit ve gazilerimizi ziyaret etmelerinin rica ediyorum. İsteyin onların adreslerini size bildirelim. Bu ziyaretleri yaparsak o zaman biz de vefa göstermiş olacağız” diye konuştu.

“Hayali kahramanları bırakıp, yüzde yüz milli kahramanları örnek almalıyız”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Malazgirt’ten 15 Temmuz gecesine kadar bu topraklar için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi ise yine rahmetle ve minnetle anıyorum. Öğrencilerimize, böyle bir vefa örneği gösterdikleri için teşekkür ederim. Şehitlik ve gazilik, inancımızda farklı ve özel bir yeri olan kavramlar. Biz bunun ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gecesi bir kez daha yaşadık. Sıradan gördüğünüz insanların iman gücüyle neler başarabileceğini hepimiz şahit olduk. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasi ve barış sınavıydı. Bu sınav da büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bir de o sınavda dereceye girenler vardı. Onlara şehit ve gazi diyoruz. Rabbimden bize de öyle bir makam nasip etmesini temenni ediyoruz. Herkes kalbindeki imanı ne kadar güçlendirirse, bu tür olaylar karşısındaki tepkisi o kadar büyük olacaktır. İnsan imanı olmasa neyin karşısında canını feda edebilir ki! Ben onlara layık olmak için daha çok çalışacağım. Çünkü insanımın büyüklüğünü 15 Temmuz’da bir kere daha gördüm. Bu anlamda Ömer Halis Demir’in altını bir kez daha çizmek gerekiyor. O, silahını çekmeseydi, o haini indirmemiş olsaydı, bugün yaşayacaktı. Ama vatanı için gözünü kırpmadan şehit oldu. Bugün arkasından milyonlar şehidimize hayır dua ediyor. Kabri, tanıdığı tanımadığı birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Biz, Batman, Süperman gibi hayali kahramanları bırakıp, yüzde yüz milli kahramanları gençlerimize rol olarak gösterebilmeliyiz. Yine şehitlerimizden Erol Olçak da bugün birçoğumuzun gıpta edebileceği kadar zengin birisiydi. Ama ülkemiz olmazsa, bayrağımız olmazsa, paranın da pulun da öneminin olmadığını bildi ve 16 yaşındaki çocuğuyla birlikte şehit düştü. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin” diye konuştu.

“15 Temmuz ruhunu diri tutmalıyız”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da gençlere 15 Temmuz olaylarını magazinsel olarak değerlendirmemeleri gerektiğini söyleyerek, “Bu millet 7’den 70’e mesele vatansa, arkasına bakmadan vatanını koruyup kollar. 15 Temmuz bize bunu bir defa daha göstermiştir. Bu ruhu ruhu diri tutmalıyız. Bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.