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Başkan Karaosmanoğlu, 'Meslek liseleri Türkiye’nin göz bebeğidir'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel 100. Yıl Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yapılacak çok amaçlı spor salonun alanında inceleme yaptı.

Başkan Karaosmanoğlu, Meslek liseleri Türkiyenin göz bebeğidir

31 Ekim 2016 11:26

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 100. Yıl Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun boş alanına yapılacak çok amaçlı spor salonu projesi üzerinde değerlendirme yapan Başkan Karaosmanoğlu, ayrıca öğrencilerle de bir araya gelerek, atölyelerdeki derslere konuk oldu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik ekibin de iştirak ettiği incelemede, projenin detayları bir kez daha Başkan Karaosmanoğlu tarafından değerlendirildi. Aynı zamanda öğrencilerin eğitim gördüğü atölyelere de konuk olan Başkan Karaosmanoğlu, “Meslek liseleri Türkiye’deki üretimi çok daha kaliteli hale getiren ve kalifiye insan kaynağını yetiştiren okullarımızdır” ifadelerini sarf etti. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, “Meslek liseleri çok önem verilmesi gereken okullarımızdır. Şahsen ben de çok ama çok ilgi gösteriyorum. Endüstri Meslek Liseleri, Türkiye’nin göz bebeği okullarıdır” dedi.

Yaklaşık 2 milyon 300 bin liraya mal olacak salonun proje noktasında aldığı bilgiler sonrası öğrencileri atölyelerinde ziyaret eden ve başarı dileyen Başkan Karaosmanoğlu, “Burası 1970’li yıllarda çok geniş bir arazi üzerine kurulan, atölyeleri ve çevresi ile güzel bu okulumuza çok amaçlı spor salonu yapıyoruz. Yapacağımız bu spor tesisini halkımız, gençler ve öğrenciler farklı zamanlarda hep beraber kullanacaklar. Bakınız burada hayata sanatkar yetiştiriliyor. Disiplinli bir eğitim modeliyle yetişen gençler mesleğine uygun iş de bulabiliyor. Ayrıca hükumetimiz meslek lisesi sayılarını artırmak için de yoğun çaba sarf ediyor” diye konuştu.

Karamürsel 100. Yıl Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Bayram ve Aile Birliği Başkanı Hacer Filiz ile yönetimi de ziyarette hazır bulundu. 1600 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı spor salonunda basketbol sahası ile ortak kullanımlı voleybol sahası, 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, engelli tuvaletleri ve büfe bulunacak. Aynı zamanda diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için de 3 adet salon projede yer bulacak. 


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