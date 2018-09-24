Başkan Kasap: Rize'yi akıllı kent konseptine uygun yönetiyoruz

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde “Yerel Yönetimlerde Bir Başarı Öyküsü” konulu konferans verdi. Üniversitenin Öğrenci Konseyi'nin düzenlediği konferansta konuşan Başkan Prof. Dr. Reşat Kasap, kentin geleceğe dönük vizyonunu 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda oluşturduklarını ifade ederek, “Rize'yi yönetirken, siyaseten bizim öğretmenimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda bir plan ortaya koyduk. Bu kapsamda Rize'de 2053 hedeflerini başlattık. Bu hedeflere yönelik olarak çalıştaylar düzenliyor, konunun uzmanları davet edilerek, kentin tüm ortaklarıyla birlikte bu konuyu gündeme getirerek planlamalarımızı yapıyoruz” dedi.

“Amacımız gelecek nesillere 30 yılı planlanmış bir Rize bırakmak”

Kentin geleceğe yönelik vizyonunu oluşturma çabaları konusunda ilk olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Kasap şöyle konuştu: “Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2053'te nasıl bir Rize görmek istiyorsunuz?' konulu kompozisyon ve resim yarışmaları düzenledik. Yani gençlerimizi 2053'te nasıl bir kentte yaşamaları gerektiği konusunda şimdiden düşündürmeye yöneltmek istedik. Çünkü o dönemde belki bizler olmasak da onlar yaşayacaklar. Zira bizlere de 30 yıl önceden planlanmış bir Rize bırakılmış olsaydı şimdi başka şeylerle uğraşıyor olacaktık. Ama en azından biz bu ihtiyacı görmüş oluyoruz. Bizden sonra geleceklere 30 yılı planlanmış bir Rize bırakmak arzusundayız.

“Belediye başkanı kim olursa olsun, sistemi kurulmuş bir belediye devralacak”

Kenti yönetirken akademik bir bakış açısına sahip olduklarının altını çizen Başkan Prof. Dr. Reşat Kasap şöyle devam eti: “Belki diğer kentlerin belediye başkanları da birbirine benzer faaliyetler yürütüyor olabilir. Türkiye'de sadece iki ilin belediye başkanı akademisyen kökenli; birisi Rize, diğeri ise Eskişehir. Bizi onlardan farklı kılan şey, bilgiyi ön plana çıkaran bakış açısı içerisinde, oturmuş bir yönetim anlayışı ortaya koymamızdır. Halkı da buna yönelik olarak yönlendirmenin gayreti içerisinde oluyoruz. Bundan sonra belediye başkanı kim olursa olsun, sistemi kurulmuş bir belediye devralmış olacak.”

Başkan Kasap: Önceliğimiz eğitim ve sosyal projeler

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, belediye personeline verilen hizmet içi eğitimlere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Personelimize eğitim verdiğimiz gibi Rize halkına da eğitimler veriyoruz. Örneğin; taksi, minibüs, otobüs şoförlerini stres kontrolü ve toplumsal davranış şekilleri konularında eğitiyoruz. Berber, kuaför gibi meslek gruplarına da hijyen eğitimleri veriyoruz. Belli yenilikleri insanlara devamlı olarak aktarmamız ve çağın gerektirdiği davranış şeklini benimsetmemiz gerekiyor. Belediye olarak genellikle büyük ölçekli projeler, sosyal projeler, altyapı projeleri ve diğer tamamlayıcı projelere büyük önem veriyoruz. Son dönemde sosyal projelere özellikle ağırlık verdik. Engelliler, kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar gibi pozitif ayrım gerektiren kitlelere yönelik projeler gerçekleştirdik. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yaptık. Gençlerimizi yaptığımız semt halı sahalarına yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istedik” ifadelerinde bulundu.

“Rize turizm ve eğitim kenti olmak istiyor”

Başkan Reşat Kasap konuşmasında toplumun geniş kesimlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve bunun için araştırmaya ve veriye dayalı bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, Sosyolog Doç. Dr. Levent Eraslan ile birlikte ‘Rize Kent İhtiyaç Analizi Haritası' oluşturduk. Bu veriler ışığında ise çalışma prensibi belirledik. Rize halkının bir turizm ve eğitim kenti olma arzusunda olduğunu belirleyip, buna yönelik planlar hazırladık” diye konuştu. Konferansın ardından Başkan Prof. Dr. Reşat Kasap'a İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından hediye takdimi yapıldı.

