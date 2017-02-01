Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Başkan Kılıç, yaşlı çiftin derdine derman oldu

Başkan Kılıç, yaşlı çiftin derdine derman oldu

Fındıklı Mahallesi'nde yaşlı bir çifti evlerinde ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaşlı çiftin sıkıntılarını dinleyerek, sorunlarını çözeceklerinin sözünü verdi.

Başkan Kılıç, yaşlı çiftin derdine derman oldu

01 Şubat 2017 12:07


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fındıklı’da yaşayan bir ailenin ziyaret isteğini kırmadı. 86 yaşında olan ve 1982 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağlı yaşamını sürdüren Kemal Arda ile eşi 78 yaşındaki Adile Arda’nın Fındıklı Mahallesi’ndeki evlerine konuk olan Başkan Kılıç, ailenin yaşadığı sıkıntılarla yakından ilgilenilmesi talimatı verdi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kemal Arda, “1982 yılında trafik kazası geçirdim, tek bacağım o günden beridir yok. Ayrıca başka sağlık problemlerim de var. Yatağa bağlı yaşamımı sürdürüyorum. Tek isteğim dışarı çıkmak, gezebilmek” dedi.

Başkan Kılıç’tan talimat
Başkan Ali Kılıç da, “Kemal Arda ve ailesi, sevgi dolu yürekleri ile hayata sımsıkı bağlılar. Bana umut oldular, kapılarını açtılar. Allah uzun ömürler versin. Yaşadıkları sıkıntıları birebir kendilerinden dinledim. Şimdi bu sıkıntıları az da olsa merhem olabilirsek bizlere ne mutlu. Kemal amca uzun zamandır dışarıya çıkamıyor, kendisine hem evde bakım hizmeti sunacağız, hem de onu Altın Yıllar Yaşam Merkezimizde ağırlayacağız. Kemal amcamın ellerinden öpüyor, onu tekrar yaşamla buluşturacağımızın sözünü veriyorum” dedi. 

Etiketler: başkan kılıç, Fındıklı Mahallesi, yaşlı çift


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!