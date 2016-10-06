Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tarihi yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanan ve 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kalan Vordonisi adasına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan yüzey araştırması izniyle batık ada ve çevresinde araştırma yapan bilim heyetiyle birlikte tarihi bir dalış gerçekleştirdi. Keşif çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen dalışta Başkan Kılıç’a, Düzce Ünivesitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir, gazeteci Gökhan Karakaş, Vordonisi rehberleri Serco Ekşiyan, Volkan Narcı ve Ercan Akpolat’tan oluşan bir ekip eşlik etti.

“Vordonisi geçmişizime ışık tutuyor”

Üç yıl boyunca sürdürülecek keşif çalışmalarının 15’inci gününde adaya dalış yaparak, gerçekleştirilen çalışmaları deniz altında inceleme fırsatı bulan Kılıç, şunları söyledi: “İlçemizin açıklarında bir tarih yatıyor ve bu tarihi gelecek nesillerimize kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bilim ekibi ile birlikte bu tarihi anlara tanıklık etmek olağanüstüydü. Biz Maltepe’nin kültürüyle kalkınacağını biliyoruz. Burada Vordonisi adıyla bilinen adamız 1010 yılındaki bir depremle batıyor, adada bir manastır de yer alıyor. Bu haliyle Vordonisi geçmişimize ışık tutuyor. Bizans döneminden kalma önemli eserleri barındırdığı ve gelecekte beklenen Marmara depremi için önemli ipuçları verdiği için bu adadaki keşif çalışmaları çok önemli. Biz de bunu destekliyor ve belediye olarak üzerime ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu adanın varlığını kanıtlayarak, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını amaçlıyoruz.”

Kıyı Uzunluğu 5 Kilometre

15 gün süren çalışmalar boyunca, Vordonisi’de yaşam olduğunun en büyük kanıtı sayılan manastırın günümüze kadar ulaşan parçalarını arayan bilim insanları, denizin 10 metre derinliğine kadar dalışlar yaptı. Bulunan kiremit parçalarını incelenmek üzere çıkarıldı. Düzce Ünivesitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir, “Çalışmalarımız, Patrik Photios’un ömrünün kalan kısmını geçirmek üzere sürgün edildiği söylenen manastırı ve antik dönemin izlerini bulmaya yönelikti. Ada tahminimizden daha büyük kıyı uzunluğu 5 kilometreyi buluyor. Yani Prens Adaları içinde Sedef Adası’yla kıyaslanabilecek büyüklükte” diye konuştu.

Batık Ada Vordonisi

Bölgede yaşayanlar dışında pek bilinmeyen, tarihi yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanan ve 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kalan Vordonisi, aslında iki adadan oluşuyor. Biri büyük, diğeri küçük Vordo olarak geçen adalar, İstanbul’un 10’uncu ve 11’inci adalarını oluşturuyor. Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, Sedef, Tavşan, Kaşık, Yassı ve Sivriada’dan oluşan İstanbul Adaları’nın gizemli parçası olan Vordonosi, gelişen teknolojiyle birlikte 2000’li yıllarda daha fazla bilinmeye başladı. Bizans tarihçisi Semavi Eyice tarafından 1936’da kayıtlara geçirilen Vordonosi’nin, hemen karşısındaki Küçükyalı’da Satyros Manastırı’nın ikizi olduğu biliniyor.