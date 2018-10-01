Başkan Kocaoğlu, 'Değişimde ısrarcıyım' diyerek aday olmadığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını belirterek, "24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP Genel Merkezi'ne genel başkan düzeyinde acil bir değişimin zorunlu hale geldiğini söyledim. Parti yönetimden fırtınalara yol açan bu açıklamamın, açık ve anlaşılır olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün sizlerin huzurunda bir kez daha altını çizmek istiyorum ki bir o açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Yine aynı noktadayım, değişimde ısrarcıyım. Ben kimsenin adamı olmadım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Kocaoğlu, “Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP Genel Merkezi'ne yönelik değişim çağrısı yapmıştım. Acil bir değişimin zorunlu hale geldiğini söyleyip kamu oyu ve parti tabanının talebinin de bu doğrultuda olduğunu hatırlatarak, söz konusu değişimin genel başkan ölçüsünde değişmesi partimize güç katacaktır demiştim. Parti yönetimden fırtınalara yol açan bu açıklamamın, açık ve anlaşılır olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün sizlerin huzurunda bir kez daha altını çizmek istiyorum ki bir o açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Yine aynı noktadayım, değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Benim kişilerle problemim yok sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım, sözlerim arkasında başka şeyler gizlemedim. Ne düşündeysem onu yaptım ne yaptıysam arkasında durdum. Her zaman önce devletim sonra partim için çalıştım. Böyle geldim böyle gideceğim. Gizli hesapları olmayan çıkar peşinde koşmayan partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarım üzerinde tutarım. Bunun aksi tavır içinde olanlarla gücümün yettiğince ve sonuna kadar mücadele etmeyi görev bilirim. Yarının aydınlık geleceği dedim ya ben buna samimi olarak söylüyorum; 14,5 yıldır yoğun bir çalışma temposu içindeydim İzmirliler için çalışmaya konsantre olmuştum. Samimiyetle elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süre başkan olarak yer almak ben ve ailem için gururların en büyüğüdür. Bugün 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararı aldım. Aslında bunu geçen seçimlerde düşünmüştüm ama Sayın Binali Yıldırım faktörü etkili oldu” dedi.

“Kolay olmadı, ızdırabla, gözyaşıyla, kahırla”

Göreve geldiğinden bu yana haksızlık karşısında boyun eğmediklerini belirten Başkan Kocaoğlu, "Bugün İzmir sürdürülebilir büyüme yolunda örnek işler yapan bir numaralı kent haline geldi. Geçmişine olduğuna kadar geleceğine de sahip çıkan çağdaş değerlere inancını daha güçlü hissettiren katılımcılık, yerel demokrasi ve uzlaşma kültürü konularında çıtayı yukarıya taşıyan örnek, özel ve delikanlı bir kent. Modası geçen değil model olan bir İzmir oluşturduk. Bunu başarırken doğruları korumaktan korkmadı ki adaletten ayrılmadık. İzmir'in hassasiyetinden zerre kadar taviz vermedik. Hep ama hep dik durduk. Haksızlık önünde eğilmedik. İzmirlilerin başını önüne eğdirmedik. Bazıları için acı da olsa hep doğruları söyledik ve yaptık. Bütün bunlar elbette kolay olmadı. Belediyecilik tarihinin e büyük operasyonu bize yapıldı. Kelimenin tam anlamıyla kumpasa geldik. Koca bir 6 yılımız mahkemede cezaevinde geçti. Izdırabla, gözyaşıyla, kahırla. Sonunda tüm suçlamalardan yüzümüzün akıyla çıktık ama geç kalan adaletin adaletsizlik olduğunu anladık. Ama orada takılıp kalmadık. Yaşadıklarımızın ders olmasını bilerek hep daha ileriye baktık. Ve geldik bugüne" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu son olarak teşekkür konuşması yaparak, “İzmirlilere, tüm hemşehrilerime, çalışma arkadaşlarıma, her fırsatta kentimizin kalkınması içi kader birliği yaptığımız herkese, değerli basın mensuplarına, spor ve sanat dünyasına, üreticilerimize, işçilerimize memurlarımıza esnafımıza öğrenci ve öğretmenlerimize sevgili eşim ve evlatlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

2004 yılından bu yana görevde bulunan Başkan Kocaoğlu, “2004 yılında rahmetli başkanımızın ani vefatından sonra hiç hazırlıksız geldiğim görevde, ilk 3 yıl boyunca hep emanetçi gözüyle bakılan başkan oldum. Birkaç istisna dışında herkes 2009 seçimlerinde aday olmayacağımı düşündü. Gemiyi en az hasarla limana yanaştırabilmem onlar için büyük başarıydı. Ama öyle düşünenler beni hiç tanımamıştı. Üstlendiğim büyük sorumluluğun hakkını verebilmek için çoğu zaman gece gündüz çalıştım o dönemde çok önemli işler yapmış en önemlisi de geleceğin İzmir'i için sağla temeller attım. Süreç bir şekilde CHP'nin doğal adayı haline getirdi. Seçimlerde yüzde 56 ile ipi göğüsledim. 2014 yılında iktidar partisi Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra olabilecek en güçlü ismi aday gösterince, ben de bu açıklamadan hemen 15 dakika sonra CHP İl Başkanlığına giderek adaylık dosyasını verdim. Partimin İzmir'deki başarısını göstermek için bu meydan okumayı yapmak zorundaydım. Sonuçta yine kazanan taraf biz olduk. ilk gün ki heyecanla İzmir için çalışmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar yaptıklarını anlattı

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları faaliyetleri anlatan Başkan Kocaoğlu, ‘İzmir Modeli' adını verdikleri yerelden kalkınma stratejisi üzerinde ana başlıklarla çalışmalarını da anlattı.

Katılımcı yönetim anlayışıyla fikirden, projeye bütün safhalarda kentiyle birlikte konunun uzmanları ve konudan etkilenecek kişilerle birlikte karar verip uyguladıklarını belirten Başkan Kocaoğlu, "Bunların hepsini yapabilmek için kendine yeten güçlü bir finansman yapısıdır. Bugün göreve geldiğimiz günde aldığımız finans yönetim kararlarıyla, Türkiye'nin en önemli finans yapısı en sağlam, dünya ölçeğinde ulaşması çok zor, uluslararası kurumlar tarafından 3A kredi notuyla değerlendirilen kurum haline geldik. Bunu yapmasaydık ne borçlanacak ne de projeleri götürecek gücümüz vardı. Bu sayede İzmir'de tek başına düşen yatırımlarımızı 28 kat arttırdık. Tasarruf yaptık, kaynak oluşturduk. Gerekli projelere öncelik verdik. Doğru bir yol haritası ile ihtiyaç olan projelerle öncelik sırasını doğru belirleyerek, kaynakları doğru kullanarak bu noktaya geldi. Popülist projelerden ve harcamalardan kaçındık. En acil olanı yapmak için çok büyük bir özen gösterdik. Yerinde geleceği düşünerek kentin alt yapı problemlerini bitirecek 14,5 yıldır yer altından yani görünmeye ama geleceğe yatırım yaparak bu günlere geldik. Bugün kentin çevre yatırımlardan hizmet sektörü, sanayi, tarım alt yapısında eksikliklerimizi hemenhemen tamamladık. Sağlıklı büyüme için doğru bir planlama yapmamız gerekiyordu” dedi.

Kentin sadece bugününü değil geleceğini de planlayarak, betonlaşmayı minimuma indirerek çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "2010 yılından kısmen 2011 yılına kadar merkezi hükümetin yaptığı ranta dayalı planları yargı süreçlerinde iptal ettirerek kentimizi korumak mümkün oldu. Ama 2011 yılından sonra yargı süreçlerinde hep kaybeder olduk. Yine de biz mücadelemizi sürdürmek için hiç olmazsa görevimizi yapıp, tarihe bir not düşmek için hatalı olduğuna inandığımız konularda hukuki sürecini sonuna kadar takip ettik" ifadelerini kullandı.

Başkan Kocaoğlu, bugüne yüzülebilir bir körfeze çok az zaman kaldığını, bu anlamda gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Başkan Kocaoğlu, İZBAN raylı sistem, metrodaki çalışmaları da anlatarak bugüne kadar kent için yaptıklarını rakamlarla paylaştı.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan

