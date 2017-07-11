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Başkan Köşker’den şehitlik ziyareti

15 Temmuz öncesi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen şehitlik ziyaretinde bulundu.

Başkan Köşkerden şehitlik ziyareti

11 Temmuz 2017 15:17

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kaymakam Gözen’e şehitlik ziyaretinde AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Önder Kılıçarslan ve şehit alileri katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, şehitlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diledi. Başkan Köşker, “Şehitlerimiz sayesinde bizler bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyoruz. Onlar bu topraklar için, bizler için canlarını feda eden kahramanlar. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Ne onlara nede ailelerine ömür boyu borcumuzu ödeyemeyiz. Onların emanetlerine en iyi şekilde bakmak boynumuzun borcu. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Önümüzdeki günlerde yıl dönümü olan 15 Temmuz hain darbe girişimini, halkın nasıl tanklara, uçaklara, bombalara karşı gövdesini siper ettiğini unutmayalım. Biz böyle bir milletiz. Gerektiği zaman hepimiz gözümüzü kırpmadan bu vatan için canımızı veririz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Allah o günleri bir daha göstermesin” dedi.
Başkan Köşker ve Kaymakam Gözen Şehitlik ziyaretinin ardından Şehitler için Çoban Mustafa Paşa Camiinde gerçekleştirilen mevlit okumasına katıldı. Çoban Mustafa Paşa Camiinde gerçekleşen Mevlit okuma programının ardından misafirlere ikramlarda bulunuldu. 

Uğur Konuk


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