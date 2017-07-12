Başkan Kutlu'dan İHA'ya teşekkür

Adıyaman Belediyesinin de katkılarıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından Demokrasi Parkı’nda açılan ‘Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ adlı 15 Temmuz sergisinin açılış programına katılmak üzere Adıyaman’a gelen İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti.

Arvas ve beraberindeki heyet, sergiye destek veren Belediye Başkanı Kutlu’ya teşekkür etti.

Adıyaman’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, açtıkları sergiyle ilgili kısa bir bilgi vererek, “Milletimizin darbeye karşı gösterdiği refleksi olduğu gibi yansıtmak için objektiflerimize yansıyan fotoğraflardan oluşturduğumuz sergiyi 45 il ile birlikte Adıyaman’da da açtık. Adıyaman’da açtığımız sergiye destek veren belediye başkanımıza teşekkür etmek istedik” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yayın politikasıyla her kesimin takdirini toplayan İhlas Haber Ajansı'nın değerli yönetimine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm dünyada olduğu gibi Adıyaman’da da özverili çalışmalarda bulunan İhlas Haber Ajansı ailesini açtıkları 15 Temmuz sergisinden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İdari İşler Koordinatörü Bilal Koç, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ve Adıyaman Temsilcisi Ahmet Arslantaş ile Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut hazır bulundu.

Cihan Kizir