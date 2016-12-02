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Başkan Murat Hazinedar, engelli yüzücüyle kozlarını paylaştı

Beşiktaş Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği programda Başkan Murat Hazinedar, engelli rekortmen yüzücü Nil Şahin ile birlikte havuzda yüzdü. İkili, yüzme etkinliği ile engellilerin başarılarına dikkat çekti.

Başkan Murat Hazinedar, engelli yüzücüyle kozlarını paylaştı

02 Aralık 2016 11:42

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beşiktaş Belediyesi’nin bir eğitim kurumunda düzenlediği programda, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve ‘Spida bifida anomali’ hastalığı olan rekortmen engelli yüzücü 14 yaşındaki Nil Şahin birlikte kulaç attı. Düzenlenen küçük çaplı yüzme yarışında ise 9 madalyası olan, son 5 senenin Türkiye yüzme şampiyonu ve 4 stilde dünya şampiyonluğuna hazırlanan ‘Spina bifida anomali’ hastalığı olan Nil Şahin, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı az bir farkla geride bırakarak birinci oldu. Bedensel ve zihinsel engellerin bireyin gelişiminde büyük engel teşkil etmediğine dikkat çekilen etkinlikte ikilinin havuzdaki rekabeti ortaya renkli görüntüler çıkardı.

“Engellilerle hayatı paylaşmak toplum hayatını zenginleştirir”
Nil’in kendi engellerini aştığını vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Bugün Nil ile birlikte yüzdük. Daha öncede bir zihinsel engelli kardeşimizle yüzmüştüm. Nil çok akıllı bir kız. Ancak bedensel olarak bazı sorunları olmasına rağmen sağlıklı insanlardan çok daha iyi bir şekilde yüzüyor. Bunu da kendini geliştirerek kazanmış durumda. Ben de iyi bir yüzücüyüm ancak benden çok daha iyi yüzüyor Nil. Vücudundaki engellere ona engel olmamış ve çok geliştirmiş kendisini. Buradan bir mesaj veriyoruz ve bu mesajın her gün güçlenmesi lazım. Engellilerle ilgili yaşamı onlarla paylaşmak aslında sadece onlar için değil toplumun da hayatını zenginleştirecektir. Onlardan yoksun olan hayatımız onlarla birlikte daha zengin hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Nil Şahin’den engellilere yüzme tavsiyesi
14 yaşında 9 madalya sahibi olan yüzücü Nil Şahin, “Yüzmek çok eğlenceli. Bununla birlikte yarışlarda başarı elde etmek de çok güzel bir duygu. Benim gibi engellilere de dışarıda gezmelerini ve yüzmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve yüzücü Nil Şahin, su altında birlikte poz verdi.
 

Etiketler: Başkan Murat Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi


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