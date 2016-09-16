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Başkan Murat Hazinedar: 'Ülkemiz büyük bir aydınını yitirdi'

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Tarık Akan'ın vefatıyla ilgili yayınladığı taziye mesajında, "Ülkemiz büyük bir aydınını yitirdi. Gerçek bir sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz" dedi.


16 Eylül 2016 13:51

Türk Sineması'nın önemli ismi Tarik Akan'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, şunları söyledi: “Değerli sanatçımız Tarık Akan'ın acı haberini büyük üzüntü içerisinde öğrendik. Güzel duruşu, gerçek sanatçı kişiliği, aydın yönü ile her zaman bizlerde buyuk saygı uyandırdı. Her zaman Türk Sineması için umut ve örnek olan değerli sanatçımız her daim kalbimizde yasayacak. Eserleri ile ölümsüzleşen sanatçımıza Allah'tan rahmet sevdiklerine büyük sabır diliyorum.” 

Etiketler: Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Tarık Akan


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