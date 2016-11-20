Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TT Arena’da toplanan taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özbek, burada yaptığı konuşmada Özbek, "Kadıköy’e inanarak gidiyoruz. İnancı olmayan otobüslere binmesin. Galibiyetle döneceğiz. Hep beraber tarihe geçeceğiz" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulunurken, ayrıca stadın önünde taraftarlara sucuk ekmek dağıtıldı.

