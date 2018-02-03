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Başkan Özeçoğlu’ndan hakem tepkisi

Eskişehir Basket Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, Banvit maçı sonrasında hakemlere tepki göstererek, "Eğer böyleyse hiç maçlara çıkmayalım" dedi.

Başkan Özeçoğlundan hakem tepkisi

03 Şubat 2018 21:38

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Eskişehir Basket, evinde Banvit’e 80-81 yenildi. Maç içerisinde zaman zaman hakemin verdiği kararlar her iki takım tarafından tepkiyle karşılandı. Eskişehir Basket’te de Başkan Özeçoğlu, “Ligde üç haftadır mağlup oluyorduk. Bugün iki önemli eksiğimiz olmasına rağmen Banvit karşısında maçı son saniyeye kadar götürdük. Biz bu lige geldiğimizde ‘Basketbol Süper Ligi’nin rengi olacağız’ diyorduk. Ancak bu lige renk katmamızı istemiyorlar sanırım. Bugünkü maçın hakemleri maçı maalesef katletti. Verdikleri basket-faul yanlıştı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Hakemler lütfen maçları aklıselim yönetsinler. Biz kötü olduğumuz zaman kötü olduğumuzu biliyoruz. Bugün oyuncularımızın hepsi gerçekten iyi mücadele etti. Biz Türk basketboluna bir şeyler vereceksek, hakemler de maçları iyi yönetecek. Biri sportmenlik dışı faul diyor, diğeri değil diyor faulü vermiyorlar. Eğer böyleyse hiç maçlara çıkmayalım. 20-0 yenilelim Yöneticisinden tut, malzemecisine kadar herkesin bir emeği var. Bugün iyi mücadele etmemize rağmen hakemleri geçemedik. Pozisyonları lütfen izlesinler. Faul mü değil mi görsünler” ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan
 

 

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