Başkan Şahin: 'Yaralı askerimizin durumu iyi'

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Hemşehrimiz Ömür Özsoy kardeşimizin sağlığı gayet iyi durumdadır. Gazimiz ziyaretimiz sırasında tüm hemşehrilerimize selamlarını gönderdi. Bu ziyaretimiz ile ailesine ve kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Aynı alçakça olayda şehit olan vatan evlatlarımızın ve tüm şehitlerimizin de ruhları şad olsun.

Yüreklerine ve yüreklerimize evlat acısı ateş düşen ailelerimize ve milletimize başsağlığı dilerim. Bu vesile Mehmetçiğimizi, polisimizi ve halkımızı hedef alan her türlü terör eylemlerini bir kez daha şiddetle kınıyorum. Ülkemiz sınırlarımız içinde ve dışında PKK PYD, FETÖ, DEAŞ gibi tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele etmektedir. Bu terör örgütler vatanımıza, birlik ve beraberliğimize, bayrağımıza karşı saldırı yapmaktadır. Ülkemize yönelik saldırılar ekonomik ve siyasi olarak da devam etmektedir. Türkiye ve milletimiz bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız hükümetimiz ve tüm millet olarak bu saldırılarla mücadele etmekteyiz. Sonuna kadar bu mücadelemiz devam edecek ve ihanetler yerle bir edilecektir” dedi.

Ahmet Şükrü Uluçay

