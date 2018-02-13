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Başkan Şirin, şampiyonları uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Antalya’da düzenlenecek olan Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Turgutlu’yu temsil edecek olan Belediyespor’lu sporcuları uğurladı.

Başkan Şirin, şampiyonları uğurladı

13 Şubat 2018 23:34

Turgutlu Belediyespor adına yarışacak sporculara başarı dileklerini sunan Başkan Şirin, genç sporculara güveninin tam olduğunu söyledi. Başkan Şirin, “Gençlerimizin hepsi Türkiye derecesi elde etmiş sporcular. Her birinin çeşitli yaş gruplarında Türkiye dereceleri, Türkiye şampiyonlukları var. Şimdi de onları Antalya’ya uğurluyoruz. Eminim ki oradan da şampiyonluklar ve dereceler ile döneceklerdir. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak onların her zaman yanındayız. Kendileri başarılar diliyorum” dedi. Antrenör Tayfun Özcan ise, “Turgutlu Belediyespor çatısı altında yarışmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyonadan dereceler ile döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Sporcularımıza güveniyorum” şeklinde konuştu.

İlker Uyar
 

 

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