Başkan Soylu, zeytin topladı

Gençliğinde çiftçilikle uğraşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, zeytin toplayan çiftçilerle buluştu. Daha önce tütün üreticileriyle tütün kıran, üzüm üreticileriyle üzüm kesen Başkan Bülent Soylu, zeytin üreticileriyle bir araya gelerek zeytin topladı.

Ekmeğini topraktan kazananların emeklerinin her şeyden üstün olduğunu kaydeden Başkan Soylu, “Üreticimizin her zaman yanındayız. Onları önemsiyor, onlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yazar Necati Cumalı’nın da dediği gibi ‘yetişkin bir aslanı, kaplanı uslandırıp adam etmek neyse, zeytinlik yetiştirmek de o. Yürek ister, sebat ister bu iş.’ Biz de bu yüreği ortaya koyan, bu sebatı gösteren çiftçimizle bir araya geldik. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Hasatları bereketli, kazançları bol olsun” dedi.