Başkan Sözlü: 'Biriz, beraberiz ve ilelebet böyle kalacağız'

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 550 metrekare arsa üzerinde 4 katlı olarak projelendirilen, Anadolu Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilecek Ceyhan Cemevi inşaat alanında Ceyhan basını ile bir araya gelen Başkan Hüseyin Sözlü, tesisin yalnızca Alevi değil; tüm vatandaşların kullanabileceği bir tesis olduğunu ifade etti. Sözlü, 14 Mayıs 2017'de temeli atılan Ceyhan Cemevi'nin bir yılı doldurmadan tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.

Ceyhan Cemevi binasının iç dizaynı ile bilgi veren Başkan Sözlü, bodrum katındaki morg ve gasilhanede cenaze hizmetlerinin verileceğini, zemin katta yine cenaze hizmetlerine dönük taziye odalarının bulunacağını, bu katta toplu yemek hizmetlerinin verileceğini, binanın birinci katında konferans salonu, 30 kişilik misafirhane ve idari birimler olurken en üst katın ise cemevi olarak düzenleneceğini aktardı.

Baykan Sözlü, üzerinde yaşadığımız coğrafyada kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Adana, görüş ayrılıklarının en aza indirildiği şehir olmalı. Hemşerilerimizin Cumhuriyet nesli olarak hak ettikleri her türlü hizmeti almaları, hürmeti görmeleri arzusundayız. Bizler muhabbet bağında birlikte açan gonca gibiyiz. Aşkla semaha açılan aynı vücudun iki eli gibiyiz. Çünkü biz biriz, beraberiz ve ilelebet de böyle kalacağız" dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şube Başkanı Bahadır Odabaşı ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün her yıl Hacı Bektaş Veli etkinliklerine hem manevi hem lojistik destek sağladığını ifade ederek, inşası süren Ceyhan Cemevi için Başkan Sözlü ve emeği geçenlere teşekkür etti.