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Başkan Sözlü: 'Hesap adamı değil, dava adamıyız'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi’nde mahalle sakinleri ve çevre mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Sözlü: Hesap adamı değil, dava adamıyız

27 Aralık 2017 13:39

Buruk’ta yapılan kolektör ve ana hat çalışmalarını yerinde incelemesinin ardından mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hüseyin Sözlü, “Gelecek seçimlerin hesabını yapmıyoruz. Hesap adamı değil dava adamıyız” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi’nde çevre mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. ASKİ’nin Buruk Mahallesi’nde başlattığı kolektör ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hüseyin Sözlü, incelemenin ardından vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Buruk Mahallesi’nde çevre mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Hüseyin Sözlü, Adana’ya hizmet ederken gelecek seçimlerin kaygısı ile hareket etmediklerini ifade etti. Sözlü, “Hesap adamı değil dava adamıyız. Oy hesabı yapmaz, hemşerilerimizin refahı için var gücümüzle çalışırız’’ dedi. 

 

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