Başkan sözü! İşte yapılanlar ve vaatler

AK Parti, Ankara Arena spor salonunda geniş katılımlı bir toplantı ile seçim beyannamesini açıkladı. AK Parti’nin milletvekili adaylarını tanıtıldığı toplantıda, AK Parti’nin vaatleri sıralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistem ile güçlü Meclis, güçlü hükûmet ve güçlü Türkiye hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:

VAKİT TÜRKİYE VAKTİ

¥ Vakit Türkiye’ye vakti diyerek yola çıkarıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız olarak, milletvekili adaylarımız el ele vererek her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız.

¥ Milletimizin huzuruna, hep yapacaklarımızla çıktık. Beyannamemizi, yaparsa yine AK Parti yapar diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz.

¥ Cumhurbaşkanı Meclis’le ne kadar ahenk ile çalışırsa, Türkiye o kadar kazanacaktır. Bunun için Meclis’teki çoğunluğu elde etmek çok önemlidir.

¥ Dünya ekonomisinden aldığımız payı yüzde 1,5 düzeyine taşıyacağız. Gelirini daha adil paylaşan bir toplum hâline geleceğiz.

CEMEVLERİNE STATÜ

¥ Millî gelirde AR-GE payımızı yüzde 2’nin üzerine çıkaracağız.

¥ Özellikle savunma sanayiinde, Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyanın önemli ihracatçı ülkeler arasına girecektir.

¥ Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Yasaklar ve yasakçı zihniyetle mücadele artarak devam edecek.

¥ Genç muhtarlarla mahallelerimize dinamizm kazandıracağız.

¥ Belediyelerin icra gücü artırılacak. Belediye üst yönetimlerinin belediye başkanı ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacak.

OHAL’E DEVAM MESAJI

¥ Ana muhalefet sadece terörle mücadele için kullanılan OHAL’i diline dolaması utanç vericidir.

¥ Mahalle bekçileri uygulamasını yaygınlaştırarak, sokaklarımızı huzurlu hâle getireceğiz.

¥ Eğitimde kalite seferberliği başlatıyoruz. Müfredatı güncelleyeceğiz. Üniversiteleri destekleyeceğiz.

¥ Aile hekimliğini yaygınlaştıracağız. Şehir hastanelerimiz devre giriyor. 40 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimiz sağlık hizmetlerinin standartlarını bir üst seviyeye yükseltecektir.

¥ Yerli aşıdan, tıbbi cihaza kadar sağlık sektöründe yerlileşmeyi artıracağız.

¥ Türkiye’nin gen havuzunu ortaya çıkaracağız.

¥ Lisans, yüksek lisans, doktora programlarında yurt dışı eğitim imkânlarını artıracağız.

BİLİM TEKNOLOJİ

¥ Antartika’daki Türk bilim üssünü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz.

¥ Yerlileştirme kapsamında, imalat sanayiinin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 3 bine yakın ürüne odaklanacağız.

¥ 15 tane daha endüstri bölgesi kuracağız. Enerji, sağlık, uzay, bilişim, savunma gibi öncelikli alanlarda teknolojik yatırımları destekleyeceğiz.

¥ Özel sektörün savunma sanayinde daha etkin hâle gelmesi için teşvik sistemlerini genişleteceğiz.

¥ İnsansız savaş uçakları konusunda AR-GE çalışması başlatacağız.

¥ Uzay ajansımızı bu yıl kuruyoruz. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendireceğiz.

¥ Kamu konutlarının, içinde oturan memurlarca satın alınmasına imkân sağlanacak.

¥ Özel sektörü demir yolu sektöründe etkin olmaya teşvik edeceğiz. İstanbul ile birlikte 9 yeni hava limanını hizmete atacağız.

¥ İki yeni uyduyu uzaya göndereceğiz.

BOŞUNA ONE MINUTE DEMEDİK

¥ İnsanlığın vicdanı ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.

¥ Boşuna ‘one minute ve dünya 5’ten büyüktür’ demedik. Bu bizim dış politika eksenimizi oluşturdu.

¥ AB üyeliği için kazan-kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz.

¥ ABD ile müttefiklik ruhuna uygun ilişkiyi devam ettirmenin yolunu arayacağız.

YENİ DÖNEMİN PROJELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yeni dönemde hayata geçmesi planlanan 146 proje hakkında bilgiler verdi. İşte Erdoğan’ın “Yaparsa AK Parti yapar” diye tanıttığı başkanlık projelerinden bazıları:

∂ İstanbul başta olmak üzere merkezi bölgelerde eski stadyumlar millet bahçelerine dönüştürülecek. Bunların en önemlisi Atatürk Havalimanı’nın taşınmasından sonra Yeşilköy’de kurulacak. Bahçe, New York’taki Central Park’ın üç katı büyüklüğünde olacak. Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy’de de bunlara ilaveten millet bahçesi kurulacak. İstanbul’da 30 tane yeşil alan tesis edilecek. İzmir, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Gaziantep, Adana, Mersin, Samsun ve Malatya’da eski stadyum alanları millet bahçesine dönüştürülecek.

∂ Ankara hipodrom alanında ülkemizin her köşesinden eserlerin yer alacağı Türkiye Uygarlıklar Müzesi kurulacak.

∂ Dijital Kültür Arşivi oluşturulacak.

∂ Sağlıkta millî aşı ve yerli plazma üretimi gibi stratejik öneme haiz projeler uygulanacak.

∂ Savunma sanayiinde yerlilik oranı artırılacak.

∂ Yerli otomobil ile ilgili süreç ilerliyor. Yerli otomobilimizi yapacağız.

∂ İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu önümüzdeki yıl açılacak.

∂ 29 Ekim’de İstanbul’da üçüncü havalimanı hizmete girecek.

∂ Rize Artvin, Bayburt Gümüşhane, Yozgat, Karaman, Çeşme Alaçatı, Batı Antalya Havalimanları birkaç yıl içinde bitecek.

∂ İçinde Çanakkale 1915 Köprüsünün de bulunduğu Tekirdağ- Balıkesir Otoyolu’nun tamamını 2022’ye kadar tamamlanacak.

∂ Ovit Tüneli bu yıl, Zigana önümüzdeki sene hizmete girecek. Cudi ve Kop tünelinde ışığı yakında göreceğiz.

∂ İstanbul’da üç katlı büyük tünel dünyada bir ilk olacak.

∂ Karadeniz ve Marmara’yı 45 km’lik kanalla bağlayacak Kanalistanbul, yeni dönemde start alacak.

∂ Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya’ya ilave olarak İzmir, Mersin, Sivas, Kayseri, Bursa da hızlı trenle tanıştırılacak.

∂ Filyoz, Mersin ve Çandarlı limanları deniz ticaretine yeni nefesler aldıracak.

∂ İstanbul’daki raylı sistemlerin uzunluğu bin kilometreyi geçecek.

∂ Silvan Barajı ile 200 bin kişiye istihdam sağlanacak. 9 milyar liralık Ilısu Baraji bu yıl su tutmaya başlayacak. Yusufeli Barajı 2020’de su tutacak.

∂ TANAP’ın açılışını 12 Haziran’da yapılacak.

∂ Türk Akım Doğalgaz projesinde önümüzdeki yıl gaz akışı sağlanacak.

∂ Mersin Akkuyu’da ilk nükleer santralin inşaatı sürüyor.

YENİ ŞARKILAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI: BİRLİKTE TÜRKİYE

¥ Ankara Spor Salonu’nda beyanname, “Vakit Türkiye Vakti”, “Güçlü Meclis, Güçlü hükümet, Güçlü Türkiye”, “Yaparsa yine AK Parti yapar” sloganıyla açıklandı.

¥ Vatandaşlar 3 ayrı güvenlik kontrolünden geçti. Toplantının yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu’na çıkan bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Toplantı boyunca havadan da helikopterle sürekli denetim yapıldı. Güvenlik birimleri, toplantı öncesinde salonda K9 köpekleriyle bomba araması yaptı.

¥ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım salona girer girmez vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Erdoğan, kurulan platform üzerinde yürürken; vatandaşlara beyaz karanfiller dağıttı. Erdoğan platformda yeni şarkısı “Erdoğan” eşliğinde yürüdü. Ali Sinanoğlu’nun yazdığı şarkının sözlerinde “Erdoğan Erdoğan hakka aşık bir adam / Mehmedimin serdarı kahraman baş komutan/ Erdoğan Erdoğan aslan yürekli adam / Umududur ümmetin Recep Tayyip Erdoğan” dizeleri dikkat çekti.

¥ AK Partinin bir diğer yeni şarkısı “Birlikte Türkiye” şarkısı da vatandaşlardan beğeni aldı. Sözlerini Mustafa Doğruöz ve Eyüp Anlaş’ın yazdığı şarkının müzik ve bestesini ‘Dombra’nın müellifi Nogay halk müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov yaptı.

¥ Toplantıda 360 sayfalık hizmet kitapçığı dağıtıldı.