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Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle tohum ekti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle tohum ekti

14 Kasım 2017 23:27

Sık sık vatandaşla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’nde bulunan Kozluca Mezrasına Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel ile birlikte giderek, çiftçilerle sohbet etti. Tohum ekme makinasına buğday tohumlarını ve gübreyi kendi elleriyle aktaran Başkan Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra traktöre binerek gübreyi ve buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

Çiftçiye tam destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, “Çiftçilerimizle bir araya gelmekten dolayı oldukça mutluyum. Ekim zamanında birlikte buğday ekimini gerçekleştirdik. Rabbim rahmet ve bereket versin inşallah. Çiftçimizin yanında olmak ve onlara destek olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Milletimizin karnını doyurdukları için kendilerine teşekkür ederim. Biz her zaman kendilerinin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Örnek bir proje

Başkan Mehmet Tahamzoğlu, ile birlikte buğday tohumu ekimini gerçekleştiren çiftçiler ise kendilerine verilen destekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz Türkiye’de örnek olacak projeye imza attılar. Kendileri bize büyük bir destek sağladılar. Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu. 

 

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