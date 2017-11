Başkan Toçoğlu: "Eğitimlerine katkı sunacağız"

Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdüresi Pervin Töre, KADEM İl Temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, İŞKUR temsilcileri, davetliler ile basın mensupları yer aldı.

“50 Suriyeli istihdam edilecek”

KADEM İl Temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu yaptığı açıklamada, “KADEM Genel Merkezi’nden aldığımız destek ve ilhamla Sakarya’da sahaya indik. Gözlem yaptık ve projemizi bu altyapı üzerine kurduk. ‘Farkında ol destek ol’ sloganıyla yola çıktığımız projemizde sorunları tespit ederek şehrimizde bulunan kurum ve kuruluşlarla bir araya geldik. Çalıştay düzenledik. Çalıştay sonucunda sığınmacıların istihdamının önündeki en büyük iki sorunun dil ve istihdam olduğunu gördük. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen merkezimizde Türkçe dil kursları ve uyum seminerleri düzenledik. Projemizin ikinci kısmı olan istihdam sürecinin onaylanmasından dolayı heyecanlıyız. İŞKUR ile yaptığımız değerlendirmede Sakarya’da ihtiyaç alanının büyük olduğu tekstil sektörüne yönelik meslek edindirme kurslarımıza 3 ay süre ile başlayacağız. İlk etapta kurslarımızdan 50 Suriyeli kadın istifade edebilecek. Kursu başarıyla bitiren hanımefendiler İŞKUR aracılığıyla istihdam edilecek. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Toplumların temel taşı aile”

İl Milli Eğitim Müdüresi Pervin Töre, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böylesine anlamlı bir törene katılmaktan dolayı onur duyuyorum. Toplumların temel taşı ailedir. Aileyi güçlendirdiğimizde kadını, kadını güçlendirdiğimizde çocuklarımızı dolayısıyla geleceğimizi de güçlendirmiş oluruz. Büyük ve güçlü Türkiye’yi birikimli ve donanımlı nesiller taşıyacak. Zülme karşı bir ve beraber olmalıyız. Suriyeli Sığınmacı Kadınlara Yönelik Toplumsal Uyum Projesi’ne katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz’a ve İŞKUR’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“KADEM kadınlara ve çocuklara dokunacak”

KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, “Sakarya KADEM’de güzel işler yapacağımızdan emindik. Sakarya’da tüm kurumların KADEM’le işbirliğine çok açık bir şekilde olmaları bizi her zaman umutlandırdı. Bugün yaptığımız faaliyetlerden biri olan Suriyeli Sığınmacı Kadınlara Mesleki Eğitim Kursu’nu çok kıymetli buluyorum. Suriyeli sığınmacılarla kardeşçe bu topraklarda yaşıyoruz. Suriye 2011’den itibaren göç veren bir ülke. Göç sırasında insanoğlunun geçirdiği tecrübeler insanlarda iz bırakır. KADEM bu projeyle kadınlara dokunacak. Kadınlarımızın çocuklarına dokunacak. Hep birlikte güçlü bir toplumu Suriyeli kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Eğitimlerine katkı sunacağız”

Programda konuşan Başkan Toçoğlu, “Ülkemizin birçok bölgesinde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimize Sakarya’da da kucak açmanın, ev sahipliği yapmanın mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. Temennimiz bu coğrafyadaki akan kanın bir an evvel durması ve ülkelerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizin bir an evvel eski hayatlarına daha iyi şartlarda kavuşmalarıdır. Onları ve onların çocuklarının eğitimleri için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sakarya olarak ilimizde yaşayan kardeşlerimize yönelik Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde tüm eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah katkı sunmaya devam edeceğiz. KADEM’de kardeşlerimizin mesleki eğitim kurslarıyla tekrar hayatlarını kazanmaları konusunda büyük bir faaliyet içerisinde. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kardeşlerimizle ilişkilerimizi en iyi şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

Heyet daha sonra merkezde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.