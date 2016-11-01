AK Parti Serdivan İlçe Danışma Meclisinde konuşan Başkan Toçoğlu, “Hizmetleri götürürken belli bir adalet çizgisi içerisinde götürüyoruz. Amacımız bu şehrin her köşesine hizmet etmek. Bu şehir bizim evimiz. Evi korumak da görevimiz” derken; Alemdar, “Ortaya koydukları performans için İlçe Başkanımız Osman Çelik ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Milletvekili İsen ise, “15 Temmuz’da şerden hayır doğdu. Türkiye 16 Temmuz’dan bugüne birtakım prangalarından kurtuldu” şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Serdivan 43. Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Serdivan Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen programda Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik ile partililsakaryaer geniş katılımla yer aldı.

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programın devamında söz alan Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik, “Benim ilçe başkanlığını sürdürdüğüm bu 8 yıl boyunca hayat felsefem hep şu oldu: sütte leke olsun ama Osman Çelik de leke olmasın istedim. Özel hayatıma, ticaret hayatıma hep dikkat ettim. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Şimdi önümüzde önemli bir süreç var. Kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerden sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Başkan yapacağız. Türkiye değişiyor, dönüşüyor, Türkiye’ye artık bu sistem dar geliyor. Şahsımla ilgili olarak burada 3 dönem kuralından dolayı bir ara veriyoruz. Daha nice görevlerde inşallah hep birlikte olacağız. Parti büyüklerimizin uygun gördükleri yerlerde aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çelik’in konuşmasının ardından ilçe kadın kolları ve gençlik kollarının aylık faaliyet sunumu gerçekleştirildi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu gerçekleştirdiği faaliyet sunumunun ardından İlçe Başkanı Osman Çelik’e siyaseten kendisi ve gençlik teşkilatına kazandırdığı tecrübelerden ötürü şükranlarını iletti. İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ise 3 dönem kuralından dolayı görevi teslim edecek olan İlçe Başkanı Çelik ile bir ve beraber olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İlçe Başkanı Osman Çelik’in 8 yıl boyunca ilçe başkanlığı görevini büyük bir başarı ile sürdürdüğü yorumunda bulunarak konuşmasına başlayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Teşkilatımızın her seçim döneminde ortaya koyduğu azim ve kararlılığı görmezden gelemeyiz. Az rastlanır bir samimiyetle ortaya koydukları bu performans için İlçe Başkanımız Osman Çelik ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Alemdar, “Serdivan için 2 müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin en büyük kütüphanesi, 1 milyon kitaplık kütüphane inşallah Serdivan’da inşa edilecek. Eski Belediye binamızın olduğu alanı bakanlığımıza tahsis edeceğiz. İnşallah bu alana çok güzel bir kütüphane kazandırılacak. Bir diğer müjdemiz de Kırantepe ile ilgili. İnşallah Kırantepe hayalimizi bu dönem gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı bitirdik. Kırantepe’nin mera vasfını kaldırdık. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız, Serdivan Belediyemiz ve milletvekillerimiz oturup o bölgede ne yapılmak istenirse onu hayata geçireceğiz. Bu arada bizim bir projemiz var. O proje hayata geçirilirse zaten o da bize yeter. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasında 16 ilçede devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler veren Başkan Toçoğlu ise, “2000 nüfus sayımında Serdivan’ın nüfusu 37 bin 500’dü. Bugün ise Serdivan’ın nüfusu 121 bin. Arkadaşlarımızın çalışmaları, vatandaşlarımızın ilgisi Serdivan için önlenemez bir yükselişi de beraberinde getiriyor. Ancak biz görev yaparken herhangi bir ilçeyi gözeterek görev yapmıyoruz. Benim belediyem yok. 16 ilçe belediyesi benim belediyem. Hizmetleri götürürken belli bir adalet çizgisi içerisinde götürüyoruz. Son dönemde altyapı yatırımları hariç Serdivan’a yaptığımız yatırım 15 milyon civarındadır. Sadece Akyazı’ya bu yıl yaptığımız yatırım 20 milyon civarında. Geyve’ye yaptığımız yatırım 70 milyonun üzerinde. Pamukova’da sadece 9 milyonluk bir asfalt çalışması yapıyoruz. Ayrıca 7,5 milyonluk bir teras park projemiz var. Sadece 50 milyon muhammen bedelle Kongre Merkezi projesi için yola çıktık. Yeni stadın oradan Bekirpaşa Kavşağı’na çıkılacak köprü geçişli bir yol yapıyoruz, bedeli 40 milyon lira. Yenikent’te iki okul, maliyeti 11 milyon. Sosyal Gelişim Merkezinden şehir merkezinin yenilenmesine kadar birçok proje sayabilirim. Kocaali’de arıtma tesisiyle beraber 50 milyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunlar matematiksel olarak karşımızda” diye konuştu.

Toçoğlu, “Biz işlerimizi hangi ölçüyle, nasıl yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İşte rakamlar ortadadır. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim: gerçekten de Serdivan’a yapılan proje de görülür oluyor. Gelişmeye müsait bir ilçemiz. Dolayısıyla bu konuları çok fazla dert etmeye gerek yok. Kütüphanenin Serdivan’dan ziyade şehre kazandırılması önemli. İlk yatırım planına alınmazsa, bu işler uzuyor. Bu konuda ivedi hareket edildi. Amacımız bu şehrin her köşesine hizmet etmek. Bu şehir bizim evimiz. Evi korumak da görevimiz. İlçe Başkanımız Osman Çelik’e teşekkür ederiz. Gerçekten belediye başkanımızla büyük bir uyumla bugüne geldiler. Partinin koyduğu bir 3 dönem kuralı var. Her şeyin hayırlısını temenni etmek lazım. Yolu açık olsun” dedi.

Programın son konuşmasını Milletvekili İsen gerçekleştirdi. İsen, “Önümüzdeki günlerde başkanlıkla ilgili ipuçları kamuoyuna yansımaya başlayacak. İnşallah Türkiye daha kolay yönetilebilir, birtakım vesayet odaklarının dolaylı güdülemesinden kurtularak daha önü açık bir çerçevede yönetilmeye devam edecek. 15 Temmuz’da şerden hayır doğdu. Türkiye 16 Temmuz’dan bugüne birtakım prangalarından kurtuldu. Türkiye’de şuanda iki şey çok önemli: Devletin yapılanması yeniden kuruluyor. İkincisi de Ortadoğu’da biliyorsunuz suni sınırlar oluşturuldu. Ortadoğu’nun yeniden yapılanması sürecindeyiz. Bu yüzden oradayız. Dünya’ya rağmen Türkiye ordadır. Devletimiz doğru kararlar almıştır ve kararlarının arkasında durmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı. İsen ayrıca ak parti teşkilatları içerisinde Serdivan’ın önemli bir yer tuttuğu vurgusunda bulunarak, İlçe Başkanı Çelik’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.