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Başkan Topbaş’tan Tatlıcı Ali’ye geçmiş olsun telefonu

Kolombiya’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, zabıtalarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Tatlıcı Ali’ye telefonla geçmiş olsun dileklerini ileterek helallik istedi.

Başkan Topbaştan Tatlıcı Aliye geçmiş olsun telefonu

15 Ekim 2016 00:05

Fatih Balat’ta önceki gün zabıta ekipleri ile engelli bir seyyar satıcı arasında çıkan arbede görüntülerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla zabıtalar hakkında başlatılmıştı. Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan İBB Başkanı Kadir Topbaş, engelli satıcı Ali Kirli’yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. “Nasıl bir iştir anlamak mümkün değildir” diyerek üzüntülerini dile getiren Başkan Topbaş, “Gerekli idari işlem yapılacak. İstanbul’a geldiğimde inşallah ziyaretinize geleceğim. Hakkınızı helal ediniz” dedi.
Görüşmede Ali Kirli de, Başkan Topbaş’a aramasından dolayı teşekkürlerini iletti. 

Etiketler: kadir topbaş


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