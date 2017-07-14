Başkan Tuna: 'En kötü demokrasi en iyi darbeden iyidir'

Başkan Tuna, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, demokrasinin önemine değindi. En kötü demokrasinin en iyi darbeden iyi olduğunu dikkat çeken Tuna, darbelerin bir milleti geriye götürdüğünü ve Türk milleti olarak bunun bilincinde olduklarını söyledi. Vatan ve ay yıldızlı al bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri de rahmet ve minnetle andıklarını belirten Tuna, "Ülkemiz en iyi yönetim sistemi olan demokrasi ile yönetilmektedir. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi ülke sevdalılarının sayesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu vatanın en zor anında her zaman bir kahraman çıkmıştır. Çanakkale Savaşı’nda Seyit Onbaşı 276 kiloluk mermiyi topun ağzına vererek İngilizlerin Ocean zırhlısını batırarak bir dönüm noktası oluşturmuştur. İşte 15 Temmuz’da da Ömer Halisdemir gibi bir kahraman çıkarak canı pahasına darbecilere geçit vermemiş ve şehadet şerbeti içmiştir. İşte dün Seyit Onbaşı bugün de Ömer Halisdemir ve diğer isimsiz kahramanlar ülkemiz adına önemli roller üstlenmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Mehmetçik Parkı’nda, Seyit Onbaşı Anıtı’nın yanına 15 Temmuz kahramanı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Anıtı’nı da açtıklarını hatırlatan Tuna, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Cenab-ı Allah bu millete bir daha darbe göstermesin” dedi.