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Başkan Tuna'dan ‘Melih Gökçek' açıklaması

Başkan Tuna'dan ‘Melih Gökçek' açıklaması
Başkan Tuna'dan ‘Melih Gökçek' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’in MHP’den belediye başkanı adayı olabileceği iddiasıyla ilgili, "Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim? Ben Melih Gökçek değilim. Ben MHP değilim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentteki bir camide cenaze namazına katıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Tuna, gazetecilerin Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için MHP'den aday olacağı ile ilgili söylentileri hatırlatması üzerine şu cevabı verdi: 

"Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim? Benim ne demem lazım? Ben Melih Gökçek değilim. Ben MHP değilim. Bunların yetkili organlarından değilim. Benim ne söylemem lazım?"

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın

 

 

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