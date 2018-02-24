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Başkan Uçar, İYİ Parti ilçe yönetimini ağırladı

İYİ Parti Datça İlçe Başkanı Arif Bayazıt ve ilçe yönetimi, ilk ziyaretlerini Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’a gerçekleştirdi.

Başkan Uçar, İYİ Parti ilçe yönetimini ağırladı

24 Şubat 2018 01:38

Ziyarette konuşan İYİ Parti Datça İlçe Başkanı Arif Bayazıt , "İYİ Parti sadece siyasi bir parti değildir: Türk milleti ve Türkiye'nin çıkarlarını tüm kişi ve kurumların üstünde tutan, halkı sağ-sol diye ayırmadan kucaklayan merkez bir partidir. Bir parti olmanın ötesinde bir iyilik hareketidir. Ülkemizin kötü gidişatına dur demek isteyen herkes için bir umuttur" dedi.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar’da, ziyaretlerinden dolayı parti yönetimine teşekkür etti. Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Uçar, “Siyasi partiler halkın zenginliğidir, halkın özgürlüğüdür. Sizlerin bir siyasi partide çalışmanız demokrasiye güç verir, halka güç verir. Olmanız gerekiyor, bu demokrasinin gereğidir. "Sonuçta baktığımız zaman her ne kadar bazı konularda ayrışsak da bu ülkenin sisteminin koruyucusu bizleriz. Farklı konulardaki ayrışmamız bizi tamamıyla ayrıştırmaz” diye konuştu.

Mehmet Ölmez

 

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