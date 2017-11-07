Başkan Uysal’dan turizm atağı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Türkiye’nin dünyada en çok gezilen 6. ülke konumuna geldiğini belirterek; “Bizde Kdz. Ereğli olarak üzerimize düşen payı almak için Tarih, Kültür ve Doğa turizmi alanında çalışma başlattık. Basın, tarihçi, yazar, ne kadar Stk ve bu işe gönül verenler varsa, birlikte çalışmayı teklif ediyorum” dedi. Başkan Uysal, ilk etapta doğa ve kültür turizmi için hazırlanan tanıtım videosunu meclis üyelerine ve katılımcılara izletti, ardından görüşlerini aldı.

Kdz.Ereğli Belediyesinin Kasım ayı meclis toplantısının son oturumunda, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kdz.Ereğli’nin turizm alanında hak ettiği yeri alabilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Başkan Uysal, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde geçtiğimiz hafta yapılan 3. Turizm şurası için hazırlanan ilçenin turizm konulu raporunu isteyen meclis üyelerine dağıttıktan sonra, Kdz.Ereğli’nin doğa ve kültür turizmi üzerine hazırlanan tanıtım videosunu meclis üyelerine izletti ve fikirlerini aldı.

“Şehrimizin hikâyesini yazmak zorundayız”

Başkan Uysal, yaptığı açıklamada meclis üyelerine ve tüm ilgililere yapılan çalışmaya katkı vermeye davet ederek; “Bizler artık şehrimizin hikayesini yazmak, hikayeleştirmek zorundayız. Ben şunu arzu ediyorum, bizlerin yeniden, yerelden yapılaşmaya ihtiyacımız var. Biz yerel değerlerimizi, ortak miraslarımızı ortak geleceğimizi tayin ederken dikkati çekmek için bir hazırlığa başladık. Beraber bir masanın etrafında toplanalım, beraber karar verelim. Herkesten katkı bekliyoruz. Mesela Bozhane hamamı. Mesela Göztepe. Yıllardır böyle. Biz buraları dışarıdan gelen misafirlere ve insanla buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çünkü ben şuna inanıyorum. Eğer biz bunları koruyacaksak, gelecek nesillere aktaracaksak kesinlikle etrafını tellerle çevirerek değil, içini insanla buluşturarak yapabiliriz” dedi.

“Kdz. Ereğli için tarih, doğa ve kültür turizmi”

Kdz. Ereğli’nin turizmini kültürel değerlerle kalkındırmak için çok güzel destinasyonlarının olduğunu belirten Başkan Hüseyin Uysal, “Kdz. Ereğli’nin hem tanıtımına, hem turizmine, hem de istihdamına katkı sağlayacak bir çalışma başlattık. Ben Ereğli’de basın, tarihçi, yazar, ne kadar stk ve bu işe gönül verenler varsa, birlikte çalışmayı teklif ediyorum. Bizlerin geleceği bu eserleri korumamızda ve tanıtmamızda. Bunu birlikte başarmalıyız.

Onun için diyorum ki bu şehrin hikâyesini yazalım, hikayeleştirelim. Bizim kurtuluşumuz yerelden, yeniden bir planlama yeniden var olanı keşfetmekle başlaması lazım. Buyurun hep birlikte çalışalım. Dünyada Türkiye olarak 6. gezilen ülkesi haline geldik. Bizlerde Ereğli olarak bundan üzerimize düşeni alalım. Masala 2030’lu yıllara doğru dünyada 2 milyara yakın insan turist olarak gezecek. Madem 6. Ülkeyiz bizde bugünden itibaren destinasyonumuzu ona göre hazırlayalım istiyoruz. Çünkü konaklama demek, istihdam demek, yemek sektörü demek. Turizm ve kültür destinasyonlarımızı doğru yönde kullanarak Kdz.Ereğli’yi hem tanıtmak hem de Dünyada gezilen 6. Ülke olan Türkiye içinde üstümüze düşeni almak istiyoruz” dedi.

AK Parti ve CHP grubundan meclis üyeleri görüşlerini belirterek yapılacak çalışmalara katkı vereceklerini açıkladılar.

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda Çaycuma’da bir okulda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek Kasım ayı meclis toplantısı tamamlandı.

Vedat Kılıç

