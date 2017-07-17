Başkan Yağcı ailelerin mutluluklarına ortak oldu

Katıldığı düğünlerde açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, evlenen çiftlere mutluluklar dileyerek, “Yüksel Öğretim Kurulu İdari Mali İşler Başkanı Halil İbrahim Ayçiçek'in oğlu Osman Selçuk ve Merve Ayçiçek'in düğün merasimine kıymetli eşim Fatma Yağcı Hanımefendi ile katıldık. Törende eski dostlarla bir arada olmanın ve geçmiş günleri yad etmenin mutluluğunu yaşadık. Allah; dostlukları, birlik ve beraberliği eksik etmesin genç çiftimize mutluluklar diliyorum. Harun Dağ Bey'in oğlunun sünnet merasiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah daha nice mutluluklarını görmelerini temenni ediyorum. Belediyemiz personellerinden Yalçın Ay Bey'in oğlu Selahattin yavrumuzun sünnet merasimine katıldık. Rabbim damatlığını da görmeyi nasip etsin İnşallah. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele” dedi.

Cem Kaan Toka