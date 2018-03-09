Başkan Yakar'dan yerli silah üretimine destek için örnek davranış

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, yerli silahlanmaya ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla bir aylık maaşını bağışlayarak kampanya başlattı. Başkan Yakar kampanyasına destek amacıyla aslan Bulancak İlçesinden olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’ya da çağrıda bulundu.

Bulancak Belediye Başkanı Yakar hazırladığı videoda “Kanlarıyla bu toprakları bize vatan edindiren şehitlerimizi hayır ve rahmetle yad ederek anıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Artvin’de ülkemizin bekası için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen askerlerimizi destekliyoruz. Yeni silahlarımızın daha da artmasını sağlamak için bu ayki maaşımı ulusal savunmaya ve ülke ekonomisine doğrudan katkı adına TSK’yı Güçlendirme Vakfı’na bağışlıyorum. Bugün kendi silah ve imkanlarıyla emsali görülmeyen operasyonlara imza atan şanlı ordumuza katkı sağlamak ve dışa bağımlılıktan kurtulmak için tüm halkımızı bu kampanyaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yakar kampanyasına destek amacıyla “Hemşerimiz Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı siz de var mısınız?” diye sordu.