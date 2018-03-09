Diğer
Kategoriler

Başkan Yakar'dan yerli silah üretimine destek için örnek davranış

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar yerli silah üretimine destek amacıyla bir maaşını TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Başkan Yakar bu bağışı kampanyaya dönüştürmek amacıyla bir de video hazırlayarak hemşehrisi İstanbul'un Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’ya da çağrıda bulundu.

Başkan Yakardan yerli silah üretimine destek için örnek davranış

09 Mart 2018 14:44
Başkan Yakar'dan yerli silah üretimine destek için örnek davranış - Tıkla İzle

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, yerli silahlanmaya ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla bir aylık maaşını bağışlayarak kampanya başlattı. Başkan Yakar kampanyasına destek amacıyla aslan Bulancak İlçesinden olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’ya da çağrıda bulundu. 

Bulancak Belediye Başkanı Yakar hazırladığı videoda “Kanlarıyla bu toprakları bize vatan edindiren şehitlerimizi hayır ve rahmetle yad ederek anıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Artvin’de ülkemizin bekası için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen askerlerimizi destekliyoruz. Yeni silahlarımızın daha da artmasını sağlamak için bu ayki maaşımı ulusal savunmaya ve ülke ekonomisine doğrudan katkı adına TSK’yı Güçlendirme Vakfı’na bağışlıyorum. Bugün kendi silah ve imkanlarıyla emsali görülmeyen operasyonlara imza atan şanlı ordumuza katkı sağlamak ve dışa bağımlılıktan kurtulmak için tüm halkımızı bu kampanyaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

Başkan Yakar kampanyasına destek amacıyla “Hemşerimiz Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı siz de var mısınız?” diye sordu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç