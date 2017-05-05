Başkan Yazıcı, İstanbul Gençlik Festivali’nde sergi açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. İstanbul Gençlik Festivali, Yenikapı Miting Alanı’nda başladı. Sivil toplum kuruluşları, yayınevleri, dergiler, üniversiteler, eğitim kurumları, öğrenci platformları, iş-kariyer, kamu ve spor kurumları, geleneksel sanatlar ve el sanatları alanlarında faaliyet gösteren 300 katılımcıyı bir araya getiren festivale gençler yoğun ilgi gösterdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da 1980’li yıllardan günümüze değin oluşturduğu teknoloji koleksiyonunu festival kapsamında sergiledi. Teknolojinin son 30 yılındaki gelişimini gözler önüne seren "Teknolojinin Serüveni" adlı sergiye gençler yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi kendi elleriyle hazırlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, stantta gençlerin sorularını yanıtlayıp, teknolojik cihazların yazılım ve donanımı hakkında gençlere bilgi verdi. Başkan Yazıcı, kaleme aldığı “İnsanın Teknolojik Yalnızlığı”, “Demokrasinin Kısa Tarihi” kitaplarını da okuyucuları için imzaladı. Tuzla Belediyesinin 15 Temmuz Mobil Demokrasi tırı da festivalde ilgi odağı oldu.