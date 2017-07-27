Başkan Yazıcı: 'Milletimiz, 15 Temmuz’da dünyaya tarihi bir ders verdi'



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Silivri'de devam eden 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Taksim'i işgal eden 99 darbeci askerin yargılandığı davayı takip etti. Başkan Dr. Şadi Yazıcı’ya beraberindeki belediye heyeti ve vatandaşlar eşlik etti.

“Komik savunmalar”

FETÖ sanığının davaya giderken giydiği ‘HERO’ yazılı tişört olayına ilişkin konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şerefli Türk ordusunun, peygamber ocağı dediğimiz ordumuzun şerefli üniforması altında yaptıkları komedileri gördüm. Bazı mahkemelerde gördük, belli tişörtlerin altına girerek kendilerini sahte kahraman olarak göstermeye çalışanlar var. Onlar şunu bilmeliler ki davalar sonuçlandığında hainlik yapanları bu millet unutmayacak. Bazı komik savunmalara şahit olunca bu halkı acıtan bir tablo gördük. Şu anda kafa karıştırıcı ifadelerle sanki bir tiyatro oynandığını, bir şeyleri sulandırmaya çalıştıklarını gördük. Halkın 15 Temmuz’u demokrasi tarihine altın harflerle kazındığını onlar da biliyor” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz Direnişi, Fransız İhtilali’nden büyük bir mücadeledir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “15 Temmuz gibi bir olayda halkın gösterdiği tavır ve tepkinin, bundan sonra asla bir daha kimsenin kalkışılmayacak demokratik bir tepki olarak görüleceğini biliyorlar. Böyle bir tarihi ders verilmiştir. Mahkemenin ciddiyetiyle ve Türk yargısının büyüklüğü ile hak ettikleri cezaları alacaklarına yürekten inanıyorum. Devletlerin yapısını ele geçirmeye çalışan dünyadaki ve bölgemizdeki güçler de derslerini alacaklardır. Batıda böyle çıplak elle mücadele edilen bir durum görülse ne Fransız İhtilali ne Magna Carta kalırdı, daha büyük bir olay gibi anlatırlardı” dedi.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci ise, “Biz de teşkilatımızla birlikte buraya geldik, buralara şahit olmak istiyoruz. 15 Temmuz’da sokakta yaşadıklarımızın benzerini burada yaşıyoruz. Oradaki kendileri açısından ortaya ülkeyi ele geçirmeye çalıştıkları senaryolarını burada devam ettiriyorlar” diye konuştu.