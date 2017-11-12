Başkan Yılmaz: 'Deprem öncesi binaların yarısından fazlası sıkıntılı'

Merkez üssü Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki 12 Kasım 1999 depreminin ardından, Bolu’da Umutkent Mahallesi’nde kurulan Deprem Müzesi depremin 18’inci yıldönümü sebebiyle ziyaret edildi. Bolu’da 48 kişinin öldüğü,353 kişininde yaralandığı depreme ilişkin fotoğrafların yer aldığı müze ziyaretine Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Müzenin ziyaret edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Alaaddin Yılmaz, geçmiş dönemlerde Kandilli Rasathanesi ve Bolu’daki mühendislerle yaptırdıkları incelemede, deprem öncesi binalarının yüzde 50’den fazlasının sıkıntılı olduğunu söyleyebileceğini belirterek, “Bugün itibariyle Bolu’daki konutların büyük çoğunluğu deprem koşullarına uygun olarak inşaa edilmiştir. Ama hala risk taşıyan bir grup var. Bu risk taşıyan yapıları bir an önce yenilememiz gerekiyor. Devletimiz, vatandaşlara bu konularda destek vermektedir.

Vatandaşlarımızı yararlanmaya davet ediyorum. Özellikle içinde oturduğu binanın deprem riski olduğu raporlarla kanıtlanmış olan kişiler bu konuya yönelsinler. Bu konuda devletimizin önemli desteği var. Vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı konutlara geçmesi lazım” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem

