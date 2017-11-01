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Başkan Yılmaz: 'Mut'ta güneş enerji santrali kurulacak'

Mersin’in Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, ilçede güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz: Mutta güneş enerji santrali kurulacak

01 Kasım 2017 20:16

Basınla bir restoranda yemekte bir araya gelen Başkan Yılmaz, Zeytin Alanı mevkisinde kurulması planlanan güneş enerji santraliyle ilgili bilgi verdi. Santralin 20 bin metrekare alana yapılacağını ifade eden Yılmaz, "Mut Belediyesi olarak güneş enerji santrali yatırımına 2018 yılında başlıyor. Biz belediye olarak yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ndan sonra azalan gelir kaynaklarımıza, alternatif gelir kaynakları bulmak için ve nitelikli projeler üzerinde çalışmaya başladık" dedi.

Kurulacak santralle yılda 1 milyon 800 bin kilovat elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Projemiz, yatırımını 7 yılda kendisini amorti ediyor. Bu sürede hem yatırımını hem de kendi tüketimimiz olan enerji maliyetlerini karşılayacak. Ortalama kullanım süresi 30 yıl olarak hesaplandı. Sistemi, organize sanayi bölgemizin bitişiğinde kuracağız. Tamamen yenilenebilir, çevreci, doğaya hiçbir zararı olmayan ve gelir getiren bir proje olacak. Projemize her türlü destek veriliyor. Projeyle öz tüketimimizin 3 katı üretim yapacağız, hem ihtiyacımızı karşılayacağız hem de belediyemiz para kazanacak. Projenin tahmini maliyeti 1 milyon avro civarında. Belediyemize hiçbir mali yükü yok. Kendi taksitini kendi ürettiği enerji ile ödeyecek. 7 yıl sonra taksitlerini bitirmiş olacak ve tamamıyla 23 yıl boyunca para kazandıracak." 

Hasan Çetin
 

Etiketler: Mersin’in Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz

 

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