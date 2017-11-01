Başkandan engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Başkan Refik Yılmaz, “Belediyemiz Yanınızda” projesi saha çalışmalarında tanıştığı küçük Mustafa’ya verdiği sözü yerine getirerek, doğum gününde kendisini yalnız bırakmadı. Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı ve Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Gör ile beraber Eşref Dinçer Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa İşler’i ve ailesini evinde ziyaret ederek, doğum günü kutlaması yaptı.

14 yaşına giren Mustafa ile doğum günü pastasını birlikte kesen Refik Yılmaz, “Mustafa kardeşimiz ile saha çalışmalarımız esnasında tanışma fırsatı bulduk. Doğum gününde de mutluluğuna ortak olmak istedik. Mustafa, yüreğinin temizliği yüzüne yansımış, hayata bağlı, neşeli ve zeki bir kardeşimiz. Kendisine doğum günü kutlaması için söz vermiştik. Her zaman ailemizin yanındayız” diye konuştu.

Hurşit Topal

