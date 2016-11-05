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Başkandan İstanbul'daki Ordululara çağrı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, memleketleri dışında yaşayan Ordululara seslenerek, 30 Aralık tarihine kadar nüfuslarını Ordu’ya aldırmaları çağrısında bulundu.

Başkandan İstanbuldaki Ordululara çağrı

05 Kasım 2016 13:15

Ordu’nun İstanbul’a göç veren ikinci il olduğuna dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, TÜİK tarafından yıl sonunda yapılacak nüfus sayımının önemine dikkat çekti. Yılmaz, “TÜİK rakamlarına göre İstanbul’a en çok göç veren ikinci il Ordu. Türkiye’de en fazla fındık, bal ve kivinin üretildiği ve en uzun tünelin bulunduğu şehir. Yazın ve kışın nüfus oranındaki fark fazla olduğu için zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bu nedenle Ordulu hemşehrilerimizin 30 Aralık itibarıyla yapılacak sayımda nüfuslarını Ordu’ya aldırmalarını arzu ediyoruz” dedi. Nüfus sayısının yükselmesi halinde Ordu’ya gelecek hizmet ve yatırımların buna göre belirleneceğini dile getiren Yılmaz, ”En yaşanılabilir illerden biri olan kentimizde nüfus azaldığı zaman kişi başına düşen gelir ve eğitime yapılan yatırımların hepsi azalıyor. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak, Ordu’nun her geçen gün daha çok gelişen bir il olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ortak değerimiz Ordu’ya hizmet en büyük amacımız” diye konuştu. TÜİK rakamlarına göre İstanbul’da 741 bin 603 bin Sivaslı, 511 bin Ordulu yaşıyor.

Etiketler: Enver Yılmaz, TÜİK


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