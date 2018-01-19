Başkanlar Kurulu yeni hedefleri belirledi

Sivas'ın önceliklerini ve sorunlarını tespit etmek üzere 36'ncı kez bir araya gelen kurulda konuşan Başkan Osman Yıldırım, "Amacımız yaşanabilir, yatırım yapılabilir, göçü önlemiş ve her açıdan gelişmiş bir Sivas, başkanlarımız ile Sivas'ın yol haritasını çıkarıyoruz. Gündemi belirliyoruz. Bu rapor tamamlandığında başta Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz olmak üzere, valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve ilgili bürokratlara sunacağız" dedi.

2002 yılından bugüne kadar 36 kez toplanan kurulun Sivas için önemine vurgu yapan Başkan Yıldırım,"Birlikte ortak hareket etme kültürümüz gelişmiş durumda. Başkanlar Kurulumuz ile Sivas’ın bütün konularını görüşüyoruz. 2002 yılından bugüne kadar 36 kez farklı konularda toplandık. Bölge müdürlüklerinin kapatılmasından, 2 Temmuz olaylarının kınanmasına, Milletvekili ve Belediye Başkanlarının belirlenmesinden, devlet büyüklerimize sunulacak raporlara kadar görüşlerimizi beyan ettik. İlimizde toplanan Bakanlar Kuruluna öncelikle 16 maddelik sorunlarımızı ilettik. 2023 yılı vizyonumuzu belirledik. Sivas'ın gelişimine önemli katkılar sunduk. Çünkü birlikteliğin rahmetine inanıyoruz" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının en büyük yaptırımının öneri sunmak ve takip etmek olduğunu vurgulayan

Yıldırım,"Başkanlar Kurulumuzun bugüne kadar tespit ettiği genel projeler içerisinde 32 tanesinin, yerel projeler içerisinde ise 19 tanesinin çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz. Bakanımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkanlar Kurulu üyelerinin gündem ve projeler hakkında sundukları öneriler doğrultusunda 2018 yılı genel ve yerel projeleri belirlenmiş olacak.

Hazırlanacak olan rapor, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere tüm bürokratlara sunularak, konuların takipçisi olunacak.

Uğur Yiğit