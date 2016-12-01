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Başkanlık teklifi Meclis yolunda

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, başkanlık teklifiyle ilgili, “Bugün AK Parti grubu olarak hemen teklif için imza alma sürecini başlatıyoruz. Pazartesi, Salı bu süreç biter. Çok küçük nüansların görüşüleceği süreç biterse, önümüzdeki hafta teklifimizi vermeyi hedefliyoruz. Yeni dönemde komisyon çalışmalarını bitirip, Genel Kurul’a getireceğiz” dedi.

Başkanlık teklifi Meclis yolunda

01 Aralık 2016 18:20

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Turan başkanlık teklifi konusunda, “Bugün AK Parti grubu olarak hemen teklif için imza alma sürecini başlatıyoruz. Pazartesi, Salı bu süreç biter. Çok küçük nüansların görüşüleceği süreç biterse, önümüzdeki hafta teklifimizi vermeyi hedefliyoruz. Yeni dönemde komisyon çalışmalarını bitirip, Genel Kurula getireceğiz. Tüm grubun beklentisi anayasa değişikliğinin olması yönündedir. 330 sıkıntısı olmayacağını düşünüyorum. AK Parti’nin hiç fire vermeyeceğini düşünüyorum. Milletimiz ‘evet’ derse başımızın tacı, ‘hayır’ derse de başımızın tacı. 367’yi de bulabiliriz. CHP içinde de ideolojik davranmayan vekiller de olabilir. Nasıl ki AK Parti ve MHP ciddi bir adım atmışsa CHP’nin de bu adıma destek olmasını ümit ediyorum” dedi.

Başkanlık sisteminin nasıl olacağı konusundaki soru üzerine Turan, “Bu partilerin çalışması. Anayasa ‘irtibatı kesilmez’ dedikten sonraki süreç partilerin kendi takdiridir. Biz başından beri partiyle ilişiğinin kesilmeyeceği görüşündeyiz” ifadelerini kullandı.

MHP’den fire olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Turan, “MHP’nin içişlerini takdir yetkisi bizde yok. Tüm MHP yöneticileri ve milletvekilleri Sayın Bahçeli’nin duruşunu takdir edecektir” şeklinde konuştu.

Anayasa teklifinde, kısa vadede intikal maddeleri ve geçiş maddeleri denilen düzenlemelerin olacağını söyleyen Turan, “Bir maddeyle bu düzenleme yapılacak. Sonra da anayasa geçtikten sonra uyum yasaları gündeme gelecek. Metinde son rötuşlar yapılacak” diye konuştu.

Olağanüstü hal döneminde seçim yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Turan, “Olağanüstü Hal’de seçim yapılıp yapılmayacağı tartışması doğru değil. Güneydoğu’da 15-20 yıl olağanüstü hal vardı. Orada seçimler oldu. Hiç bir mahsur yoktur. Bugün nasıl işimize gidiyorsak, aynı şekilde gidip oy kullanacağız. Biz olabileceğini düşünüyoruz” cevabını verdi.

Etiketler: AK Parti grubu, anayasa değişiklik teklifi


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