Diğer
Kategoriler

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 2 kişi yakalandı

Tekirdağ’da başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 2 kişi yakayı ele verdi.

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 2 kişi yakalandı

25 Aralık 2017 13:12

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonu yapılan ehliyet sınavında R.A. ve S.T başkasına ait kimliklerle sınava girerken, sınav başlamadan önce tedirgin tavırlar sergilemesi üzerine görevli öğretmenlerin dikkatini çekti. Öğretmenler evrakları kontrol edip, kimlik bilgileriyle alakalı sorular sorduğunda şahıs cevaplayamadı. Polis ekiplerine haber verilmesiyle şahısların başkaları yerine sınava girdiği tespit edildi.
Emniyette götürülen şüphelilere, 'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması' suçundan işlem yapıldı.

Vedat Bayraktar

Etiketler: ehliyet sınavı, tekirdağ, yakalanma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç