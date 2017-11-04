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Başkasının yerine sınava girmek isterken yakalandı

Adana’da, bir kişi başkasının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakayı ele verdi.

Başkasının yerine sınava girmek isterken yakalandı

04 Kasım 2017 08:53

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklamayan bir kişi, başka birinin yerine ehliyet sınavına girmek istedi. Sınav başlamadan önce tedirgin tavırlar sergileyen şahıs, görevli öğretmenlerin dikkatini çekti. Öğretmenler evrakları kontrol edip, kimlik bilgileriyle alakalı sorular sorduğunda şahıs cevaplayamadı. Bunun üzerine polise haber verildi. 

Polis, başkasının yerine sınava girdiğini tespit ettiği şahsı, işlemlerini yapmak üzere polis merkezine götürdü. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, sınav

 

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