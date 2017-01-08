Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 10-11 Ocak 2017 tarihlerinde planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek olan il ve ilçelerin listesini yayımladı.

10 Ocak 2017 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler şu şekilde:

Ankara

“Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi Berat - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi Can Kurtaran- Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi Cevahir - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi Cihan - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi Çalışkan - Çiğdem - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi Göknar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Atatürk Mahallesi Miraç - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Bala İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Bucak Gölbek Mahallesi Bucak Akörençarşak Mahallesi Belçarşak Mahallesi Derekışla Mahallesi Gülbağı Mahallesi Hanburun Mahallesi Kara Hamzalı Mahallesi Gülbağı - Sofular Mahallesi Yaylalıözü Mahallesi Yeni Yapan Çarşak Mahallesi Şeker Köy Mahallesi enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 08:00 - 09:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çile - Atabey - Sanayi - Yakut - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 09:15 - 10:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 10:15 - 12:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seyhan - Karakuş - Onurlu 8 - Cihad - Sipahi - Seher - Seher 1 - Ahmet Yesevi - Şehit Ali Eğin - Fahri - Feyz - Hünkar - İzzet Begoviç - Azerbeycan - Seher 2 - Yaşam - Zengin - Kanarya - Türkü - Şehit Resul Erdoğan - İbni Sina(1.Kısım) - Ulubat - Hakan - Hazine - Hitap - Beher - Naim - Necip Fazıl Kısakürek - Dicle - Şehit Ahmet Edem - İhlas - İmran - İbni Sina(2.Kısım) Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 13:30 - 14:30 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Sünlü Mahallesi Nazlı - Sokak/Sokaklarına yıldırım Beyazıt Mahallesi Meteroloji - Şehit Sait Türkmenoğlu - Faruki - Tunahan - Şeyh Şamil - Berat - Onurlu 6 - Ahi - Dr İkbal Sk - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 14:45 - 15:45 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Barbaros Mahallesi Çelik 1 - Beyler - Karagöl - Çalışkan - Sultan Ahmet - Çelik - Baki - Baraj - Elçi - Emre - Funda - Betül - Beyyeri - Akın - Ulubatlı - Burcu - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 16:00 - 17:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi Buğday - Akçe - Şebnem - Şehit Fatih Mehmet Ata - Farisi - Dost - Metal - Selvi - Adnan Menderes - Alim - Aksa - Acar - Hacer - Elif - Bosna Hersek - Kültür - Eren - Adil - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Kazan İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Çimşit Mahallesi Çimşit - İmrendi Mahallesi imrendi enerji verilemeyecektir. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 09:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Hürriyet Mahallesi Kanarya - E 90karayolu - Demirli Köprü - Gümüş - Sümbül - İleri - Kubilay - E 90 Karayolu enerji verilemeyecektir. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle İstiklal Mahallesi Levent Toptaş - Uslu - Arapoğlu - Aynur - Onur - Karamolla Uşağı - Sütçüler - Cevizli - Aynalı - Başaran - Oğul - E 90 Karayolu - Ofis - Gonca - Kayı enerji verilemeyecektir.”

Karabük

“Karabük İli Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu İli Bozkurt İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Dursun Köyü Merkez Mahallesi İbrahim köyü Cedim Mahallesi Kızılca Elma Köyü Güdülo Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu İli Merkez İlçesine 09:00 - 13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle İnönü Mahallesi Ecem - Yaba - Buğra - Kılavuz - Boğaçhan - Kömürkara - Cevher - Ardıç - Irmak - Aşık Yorgansız - Alparslan Türkeş - Hacı Nimet Darende - Ilgaz - Sırma - Fedakar - Yığın - Faruk Nuhoğlu - Rauf Denktaş - Orhan Şaik Gökyay - Vefa - Sokak/Sokaklarına Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kumru - Mehtap - Bahadır - Hazar - Şehit Bülent Gider - Leylak - Karanfil - Nilüfer - Bülbül - Feza - Sepetçioğlu - Kayı - İpek Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Kırıkkale

“Kırıkkale İli Merkez İlçesine 09:00 - 16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Tepebaşı Mahallesi Ergenekon - 640 - Köprüler - 634 - 641 - 644 - 642 - 646 - 649 - 658 - 648 - Kazım Karabekir - Mehmet Akif - Lale - 645 - 640/1 - 636/1 - Sokak/Sokaklarına Gürler Mahallesi 678 - 680 - 683 - 686 - Samsun - 667 - 673 - 684 - 685 - 644 - 645 - İstiklal - Şh. Lokman Çelikkol - 635 - 660 - 668 - 669 - 670 - 671 - 675 - 677 - 679 - 681 - 682 - Mehmet Akif - Şh. Serhat Gencer - Ergenekon - Yıldırım Beyazıt Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kırıkkale İli Merkez İlçesine 09:00 - 16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Tepebaşı Mahallesi Ergenekon - 640 - Köprüler - 634 - 641 - 644 - 642 - 646 - 649 - 658 - 648 - Kazım Karabekir - Mehmet Akif - Lale - 645 - 640/1 - 636/1 - Sokak/Sokaklarına Gürler Mahallesi 678 - 680 - 683 - 686 - Samsun - 667 - 673 - 684 - 685 - 644 - 645 - İstiklal - Şh. Lokman Çelikkol - 635 - 660 - 668 - 669 - 670 - 671 - 675 - 677 - 679 - 681 - 682 - Mehmet Akif - Şh. Serhat Gencer - Ergenekon - Yıldırım Beyazıt Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kırıkkale İli Merkez İlçesine 09:00 - 16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Tepebaşı Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kırıkkale İli Yahşihan İlçesine 10:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yenişehir Mahallesi Osman Gazi - İnönü - 284 - 283 - 287 - 254.Sk - 251.Sk - 271sk. enerji verilemeyecektir.”

Zonguldak

“Zonguldak İli Alaplı İlçesine 10:15 - 17:15 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Alaplı ömerli Köyü Dumanlar Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 08:40 - 14:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Çayır Merkez Mahallesi Göçler Mahallesi Başkancı Mahallesi Ayıcıoğlu Mahallesi Çomranlı Esentepe Güdüllü Yukarı Mahallesi Eymür Mahallesi Kışla Kırklar Mahallesi İmamlar Mahallesi Yukarı Dere Bostancılar Mahallesi Orta Mahallesi Aşağı Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Yeni Mahallesi Metin - Cihan - Uzaldı - Hanımeli - Mühürlü - Gonca - Bahar - Günebakan - Serhat - Çavdar - Güllü - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Perşembe Bucak Akçahatipler Köyü Camili Mahallesi Perşembe Bucak Perşembe Bucak Merkez Mahallesi Perşembe Bucak Perşembe Bucak Emir şah Arıkoğlu Mahallesi Perşembe Bucak Eserler Mahallesi Hotoğlu Mahallesi Emirler Mahallesi Hacı Osmanlar Akçalar Mahallesi Kekeş Mahallesi Güven Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Saltukova Bucak Sazköy Köyü Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 15:20 - 17:20 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Yeni Mahallesi Mühürlü enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 08:30 - 10:30 Saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ataköy Köyü Söbelekler Mahallesi Km 18 Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 10:40 - 12:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ataköy Köyü Hocaoğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 10:40 - 12:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Yeni Mahallesi Aydınlık - Bucak Cennet - Bucak Yabangülü - Bucak Onur - Bucak Sadık Tekin Müftüoğlu - Bucak Utku - Bucak Uğur Mumcu - Bucak Esenlik - Bucak Akgün- Bucak Barış - Bucak Kaşbaşı - Bucak Kuşkonmaz - Bucak Birlik - Ataköy Hocaoğlu Mahallesi enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 13:30 - 15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ataköy Köyü Mehallemoğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 15:40 - 17:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ataköy Köyü Mestanoğlu Mahallesi Hocaoğlu Mahallesi Yeni Hocaoğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Ereğli İlçesine 10:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Çayırlı Köyü Yeni Mahallesi Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Ereğli İlçesine 10:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Sücüllü Köyü Merkez Mahallesi Esentepe Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Gökçebey İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Kaleoğlu Köyü Sayılılar Mahallesi Bucak Çay Mahallesi Kayabaşı İsmet Paşa Mahallesi Hışıroğlu Çay - Sokak/Sokaklarına Bucak Akçasu Köseoğlu Mahallesi Bucak Ahmetoğlu Mahallesi Merkez Mahallesi Koçak Mahallesi Bucak Alparslan Alibeyoğlu Mahallesi Ömercioğlu Mahallesi Safiyeoğlu Mahallesi Akbıyık Mahallesi Akbaldı Gökçebey Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Çaydamar Mahallesi Kaya - Kazım Karabekir - Şevkat - Nefeslik - Karaelmas Mahallesi Malazgirt - Marangoz Ahmet - Rıza Ulusman - İbrişim - Ilgın - İğde - Şentepe - Badem - Albayrak - Altındağ - Nevzat Altıntaş - Babadağ - Begonya - Bilim - Elvan Kazancı - Gökdere - Kaptan - Karakuş - Kaya - Kızılcık - Elmas - Akdağ - Amiral Tevfik Sargut - Şehit Bülent Şanal - Devran - Güney - Kazım Karabekir - Reşit Tangut - Yılmaz Erkut Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

11 Ocak 2017 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ise şöyle:

Ankara

“Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yıldırım Mahallesi Kızık - Çiğdem - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yıldırım Mahallesi Çiğdem - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yıldırım Mahallesi Sağlık - Kızık - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Beyazıt Mahallesi Kırkkız - Sokak/Sokaklarına Yıldırım Mahallesi Hürriyet - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Beyazıt Mahallesi Kırkkız - Sokak/Sokaklarına Yıldırım Mahallesi Çam - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Beyazıt Mahallesi Kırkkız - Sokak/Sokaklarına Yıldırım Mahallesi Kırkkız - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yıldırım Mahallesi Hoşnut - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yıldırım Mahallesi Kızık - Kızık - Geçit -Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yıldırım Mahallesi Kızık - Harman - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 09:45 - 12:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy. -Güzin - 1 - Hilal - Olgunlar - Eksen - Polat - Cengiz Topel - Arda - Burhan Hançer - Ankara (1.Kısım) - Dolgun - Eser - Fidanlık - Sokak/Sokaklarına Yıldırım Beyazıt Mahallesi Osmanpaşa - Ankara (1.Kısım) - Defne - Aydın - Fatih - Şükrüpaşa - Ahi - Hidayet - Billur - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 08:30 - 09:30 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Yavuz selim Mahallesi Reşadiye - Sümbül - Badem - Can - Tefekkür - Zümrüt - Zümrüt 2 - Hazan - Hükümet(1.Kısım) - Gazi Emir - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 13:00 - 14:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Barbaros Mahallesi Beyler - Engin - Karagöl - Gazel - Hüseyin Gazi - Mekan - Çalışkan - Barış - Baran - Fedakar 1 - Cennet - Güvercin - Işık 1 - Işık 2 - Turna 1 - Orhangazi - Rauf - İniş - Şehit Bircan Dişlikaya - Şafak - Güleç - Kordon 14 - Çay - Reyhan - Seyit Arvası - Kordon 12 - Beyyeri - Ulubatlı - Güven - Işık 3 - Tepe - Anamur - Lalezar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 14:15 - 15:30 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Yavuz selim Mahallesi P.T.T. - Murat - Zembil - Duru - Atatürk - Pak - Park - Karanfil - Sokak/Sokaklarına Cumhuriyet Mahallesi 1 - 4 - Atatürk - 2 - Ankara (1.Kısım) - 3- Sokak/Sokaklarına Barbaros Mahallesi Kordon 5 - Kordon 2 - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çubuk İlçesine 16:00 - 17:00 Saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Yavuz selim Mahallesi P.T.T. - Murat - Zembil - Duru - Atatürk - Pak - Park - Karanfil - Sokak/Sokaklarına Cumhuriyet Mahallesi 1 - 4 - Atatürk - 2 - Ankara (1.Kısım) - 3- Sokak/Sokaklarına Barbaros Mahallesi Kordon 5 - Kordon 2 - Sokak/Sokaklarına Yıldırım Beyazıt mahallesi enerji verilemeyecektir. Ankara İli Kazan İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Çimşit Mahallesi Çimşit - Sokak/Sokaklarına imrendi Mahallesi İmrendi - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 09:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ekici Mahallesi Yurt - Ankara - Kurumuşlar - İsmet Paşa - Zafer Okulu - Ali Babacan - Sokak/Sokaklarına İstiklal Mahallesi Kurumuşlar - Doğan - Karamolla uşağı - Sütçüler - Turhan - Gül - Ankara - Sokak/Sokaklarına Kale Mahallesi Bademli - Halıcı - Gezgen - Ankara - Hüseyin Andaç - Hatay -İnevi - Kurşunlu Cami - Beypınar - Çavuş - Gazoğlu - Gümüşdağ - Ekinciler - Hayri Kale - Şahin - Yiğiter - Eğrek - İsmet Paşa Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Karabük

“Karabük İli Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Anıt - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Kastamonu

“Kastamonu İli Bozkurt İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Dursun Köyü Gerçek Mahallesi Yukarı Mahallesi Merkez Mahallesi İbrahim Cedim Mahallesi Defne Mahallesi Güloz Mahallesi Kızılca elma Güdülo Mahallesi Yemişen Mahallesi Hatıp Mahallesi Yukarı Değirmenbaşı Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Kırıkkale

“Kırıkkale İli Merkez İlçesine 09:00 - 16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kızılırmak Mahallesi 91 - 93 - 95 - 97 - 100 - 89 - Kayseri Yolu - 86 - Şehitlik - Sokak/Sokaklarına Çamlıca Bağ Evleri Mahallesi enerji verilemeyecektir.”

Zonguldak

Zonguldak İli Alaplı İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Alaplı ömerli Köyü Gökçeler Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Yeni Mahallesi Metin - Cihan - Uzaldı - Hanımeli - Mühürlü - Gonca - Bahar - Günebakan - Serhat - Çavdar - Güllü - Sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Perşembe Bucak Akçahatipler Köyü Camili Mahallesi Merkez Mahallesi Emirşah Arıkoğlu Mahallesi Perşembe Bucak Eserler Mahallesi Hotoğlu Mahallesi Emirler Mahallesi Hacı Osmanlar Akçalar Mahallesi Kekeş Mahallesi Güven Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 15:20 - 17:20 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Aydınlık - Cennet - Yabangülü - Onur - Sadık Tekin Müftüoğlu - Utku - Uğur Mumcu - Esenlik - Akgün - Barış - Kaşbaşı - Kuşkonmaz - Birlik - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Çaycuma İlçesine 08:40 - 14:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Çukurören Köyü Musunlu Mahallesi bucak Aliköy Merkez Mahallesi Dombaycıoğlu Mahallesi Hatipoğlu Mahallesi İmamlar Mahallesi Ayvazlar Yeni Mahallesi Pir ahmet Mahallesi Burunkaya Dağüstü Bürümcek Mahallesi Hatipler Mahallesi Düz Mahallesi Horcinaz Mahallesi Dereköseler Oruçoğlu Mahallesi Dereli Erenköy Aşağı Mahallesi Yukarı Mahallesi Esenlik Güzelyaka Oruçlar Mahallesi Gebeşler Mahallesi Odabaşoğlu Aydınlar Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 08:30 - 10:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Ataköy Hocaoğlu Mahallesi Km 18 Mahallesi Resuller Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 10:40 - 12:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Ataköy Söbelekler Mahallesi Mehallemoğlu Mahallesi Hocaoğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 13:30 - 15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ataköy Köyü Mestanoğlu Mahallesi Başlarkadı Köyü Kadıköy Mahallesi Nebioğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Devrek İlçesine 15:40 - 17:40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Başlarkadı Köyü Kadıköy Mahallesi Aydınlar Mahallesi Esürük Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Ereğli İlçesine 12:00 - 14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Belen Mahallesi Kabaşlar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Ereğli İlçesine 10:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Sücüllü Köyü Merkez Mahallesi Esentepe Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Ereğli İlçesine 09:00 - 11:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Ömerli Mahallesi Kurtuluş - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Ereğli İlçesine 15:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Korubaşı Mahallesi Zamanlar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Gökçebey İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Kaleoğlu Köyü Sayılılar Mahallesi Bucak Çay Mahallesi Kayabaşı İsmet Paşa Mahallesi Hışıroğlu Çay - Akçasu Köseoğlu Mahallesi Ahmetoğlu Mahallesi Bucak Merkez Mahallesi Koçak Mahallesi Alparslan Alibeyoğlu Mahallesi Bucak Ömercioğlu Mahallesi Safiyeoğlu Mahallesi Akbıyık Mahallesi Akbaldı Gökçebey Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak İli Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bahçelievler Mahallesi Hastane - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Uğur Kan Yüksek